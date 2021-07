Lisicki: Nie sądziłem wtedy, że ten sposób myślenia przeniknie do Kościoła

W rozmowie z Rafałem Dudkiewiczem na kanale YouTube Wydawnictwa Fronda Paweł Lisicki przybliżył, co znajdziemy w najnowszej książce.

Eseje Pawła Lisickiego zebrane w jednym miejscu

Jak wskazał, udało się zebrać około 90 proc. jego twórczości eseistyczno-szkicowej w jednym tomie. Pozycja została ponadto wzbogacona o wiele rozproszonych tekstów m.in. z internetu, przedmów do książek, czy czasopism. Pierwsze teksty Paweł Lisicki publikował w 1990 roku.

– Można zobaczyć, jak bardzo zmienił się nasz świat, ponieważ te teksty dotyczyły spraw, które wydawałoby się, mogą być w pewnym sensie niezmienne. Relacji człowieka z Bogiem, religii, miejsca Kościoła w państwie i społeczeństwie. Poza tym więc, że w jednym miejscu jest wiele różnych tekstów, to także pewna opowieść z ostatnich 30 lat – wskazuje Paweł Lisicki.

Rozmówcy poruszyli kwestię rewolucji, która toczy się przez Europę, nie omijając także do Kościoła katolickiego.

– Rewolucja doszła do nas po latach. Na przestrzeni lat zmieniała moja się wiedza w tym zakresie. Piszę o tym w tekście otwierającym książkę. Wspominam w nim swoje odczucia i wrażenia. To są teksty pokazujące związki pomiędzy m.in. literaturą, teologią i religią. Są żywym protestem przeciwko tym wszystkim zmianom w mentalności religijnej, która już wtedy zaczynała nas otaczać. Czyli przeciwko takiemu pseudouczłowieczeniu Boga, przeciwko temu antropocentryzmowi, antropomorfizmowi. Również przeciwko przekonaniu, że w zasadzie to Bóg ma służyć człowiekowi, a człowiek jest wyniesiony na piedestał. Godność człowieka jest tym słońcem wokół, którego krąży Pan Bóg, próbując mu nadskakiwać i przekonywać, że wszyscy zostaną zbawieni. Odnajdywałem to w teksach, z którymi polemizowałem u myślicieli czy autorów, których opisywałem, natomiast nie zdawałem sobie wtedy sprawy z tego, że ten sposób myślenia przeniknie również do samego Kościoła – powiedział Lisicki.

Kontrrewolucja. Eseje i szkice

„Lisicki konfrontuje mądrość zawartą w tradycji, przede wszystkim chrześcijańskiej, z czasami nowożytnymi, które, zbuntowane przeciw wieczności i absolutowi, ściągnęły klęskę na filozofię, religię, literaturę, na rozum i wiarę Zachod” – wskazuje Tomasz Burek.

Tropi i ujawnia katastrofalne następstwa, które spowodowały wyniesienie doczesności ponad wieczność i zatarcie różnicy między prawdą a urojeniem. Ujawnia skutki pokusy podstawienia człowieka na miejsce Boga i dostrajanie prawdy o Nim do naszych chimerycznych życzeń” – dodaje.

„Podstawowe pytanie, z jakim usiłuje się uporać Lisicki, sformułowałbym następująco; na czym polega i skąd się wziął kryzys zmysłu prawdy do tego stopnia charakterystyczny dla naszej mentalności, że wystawiony jest przez niektórych filozofów jako szczytowe osiągnięcie ludzkiego ducha?” – pisze z kolei Jacek Salij.

