Odpowiedzi na te pytania zdecydowały o losie mszy trydenckiej

Dziennikarka Inés San Martín z katolickiego portalu "Crux" opublikowała treść kwestionariusza zatytułowanego "Konsultacje z biskupami na temat stosowania motu proprio Summarum Pontificum". Został on opracowany przez Kongregację Nauki Wiary.

To właśnie w oparciu o wyniki tej ankiety papież Franciszek podjął decyzję o praktycznie całkowitym ograniczeniu możliwości sprawowania mszy w tzw. starym rycie.

Kwestionariusz zawierał dziewięć pytań:

1. Jaka jest sytuacja w diecezji Księdza Biskupa w odniesieniu do nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego?

2. Jeśli jest tam praktykowana forma nadzwyczajna, czy odpowiada ona na prawdziwą potrzebę duszpasterską, czy też jest promowana przez jednego kapłana?



3. Czy, zdaniem Księdza Biskupa, istnieją pozytywne czy negatywne aspekty stosowania formy nadzwyczajnej?



4. Czy respektowane są normy i warunki ustanowione przez „Summorum Pontificum”?



5. Czy nie wydaje się Księdzu Biskupowi, że w diecezji Księdza Biskupa forma zwyczajna przyjęła elementy formy nadzwyczajnej?



6. Czy do sprawowania Mszy św. używa Ksiądz Biskup Mszału promulgowanego przez papieża Jana XXIII w 1962 roku?



7. Czy oprócz celebracji Mszy św. w formie nadzwyczajnej, istnieją inne celebracje (np. chrzest, bierzmowanie, małżeństwo, pokuta, namaszczenie chorych, święcenia, Boskie Oficjum, Triduum Paschalne, obrzędy pogrzebu) według ksiąg liturgicznych sprzed Soboru Watykańskiego II?



8. Czy motu proprio „Summorum Pontificum” wywarło wpływ na życie seminariów duchownych (seminarium diecezji) i innych domów formacyjnych?



9. Trzynaście lat po motu proprio „Summorum Pontificum”, jaka jest opinia Księdza Biskupa odnośnie do nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego?



Co z dystrybucją?

Portal Crux ustalił, że każdy episkopat był odpowiedzialny za wdrożenie kwestionariusza w obrębie swojej jurysdykcji.

W Argentynie otrzymali go wyłącznie arcybiskupi, w Chile otrzymali go tylko niektórzy biskupi.

Wielu argentyńskich hierarchów w ogóle nie odpowiedziało na postawione pytania, ponieważ na terenie ich diecezji praktycznie nie było wspólnot skupionych wokół tradycyjnego rytu.

Chociaż oficjalnie na terenie USA ankietę otrzymał każdy biskup, przynajmniej jeden "nie przypomina sobie", by go otrzymał, a nawet jeśli go dostał, z pewnością na niego nie odpowiedział.

W Australii kwestionariusz trafił do każdej diecezji, jednak na terenie Europy jego dystrybucja nie była już tak równomierna, podaje portal "Crux".

Do tej pory Watykan nie podał szczegółowych danych dotyczących wysłanych formularzy i otrzymanych odpowiedzi.

Czytaj też:

Traditionis custodes: Strażnicy czy zdrajcy Tradycji?Czytaj też:

Bp Leborgne: We Francji nie spodziewaliśmy się tak mocnego motu proprio