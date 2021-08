Papież poruszony "dobroczynnością" koreańskich biskupów. Chodzi o szczepionki

„Pragnę podziękować wam za wasz gest chrześcijańskiej dobroczynności, który mnie naprawdę poruszył” – pisze papież Franciszek w liście południowokoreańskich biskupów, opublikowanym na stronie internetowej tamtejszego episkopatu. Papież wyraził w nim wdzięczność za przekazanie miliona dolarów na poczet szczepionek dla ludności z ubogich krajów.

W marcu episkopat Korei Południowej włączył się w kampanię promowania szczepionek przeciwko COVID-19, która zyskała tam wymiar narodowy poprzez wpisanie jej w rok obchodów 200-lecia urodzin świętego męczennika Andrew Kim Taegon i Sługi Bożego Thomasa Choe Yang-Eop. Organizatorami akcji jest kilka diecezji oraz stowarzyszenie zrzeszające katolickie organizacje wiernych świeckich (Korean Catholic Lay Apostolic Organizations Association).

Watykan dystrybutorem szczepionek

Inicjatywa rozpoczęła się w niedzielę wielkanocną i trwać będzie do listopada. Kard. Andrew Yeom Soo-jung z Seulu, ogłaszając akces episkopatu do kampanii, powołał się na wezwanie papieża Franciszka do sprawiedliwego dystrybuowania szczepionek w skali globalnej. Hierarcha podkreślił, że biskupi Korei Południowej chcą wykorzystać kryzys koronawirusa jako szansę. Episkopat wezwał zarówno katolików, jak i niekatolików do dobrowolnego przekazywania kwoty pokrywającej dwie dawki szczepionki. Zebrane w ten sposób pieniądze trafiły do Watykanu, gdzie Urząd Dobroczynności Apostolskiej będzie dystrybuował środki na szczepionki.

„Wasza hojność i braterstwo pozwolą ludziom najbardziej cierpiącym z powodu pandemii COVID-19 otrzymać niezbędną pomoc. Obejmuję was wszystkich i uprzejmie proszę o podziękowanie księżom, zakonnikom i wiernym waszych Kościołów lokalnych, obdarzając ich szczerym uczuciem i duchową bliskością” – napisał papież.

