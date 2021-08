Abp Jędraszewski komentuje słowa Tuska. "Myślenie w kategoriach pieniądza i bieżącego czasu"

W środę Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Nakła nad Notecią. Padły tam słowa, które wielu wprawiły w osłupienie.

– Jak długo będzie rządziła ekipa Czarnków, Ziobrów, mizoginów kompletnych, brzydkie słowa mi się cisną na usta, tak długo kobieta będzie miała poczucie, że jest drugim sortem, gorszą kategorią i nie będzie miała wiary w to, że zmieni się model obowiązujący ciągle w wielu domach w Polsce: że ona musi się wszystkim zajmować – ocenił szef PO.

– Urodzenie dziecka to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia, bo nie ma wsparcia, bo mąż jest przekonany, że jest ok. Musimy podjąć działania, żeby polska kobieta miała poczucie, że jest równoprawna, że macierzyństwo nie zamieni ją w niewolnicę, a tak często się w Polsce dzieje – stwierdził Donald Tusk.

Reakcja Jędraszewskiego

Do słów nowego pełniącego obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej odniósł się podczas mszy św. inaugurującej 41. krakowską pielgrzymkę na Jasną Górę abp Marek Jędraszewski.

Duchowny zwrócił uwagę, że godność człowieka wynika z faktu jego stworzenia na obraz i podobieństwo Boga.

– Z tym wiąże się trzeźwe, czyli w prawdzie, myślenie o tym, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, co znaczy małżeństwo i rodzina, co znaczy miłość małżeńska i rodzinna będąca fundamentem trwałości narodu – powiedział.

Metropolita przywołał słowa Tuska: "Musimy podjąć działania, żeby polska kobieta miała poczucie, że jest równoprawna, że macierzyństwo nie zamieni ją w niewolnicę, a tak często się w Polsce dzieje"– Nie pamiętam, żeby takie słowa padały publicznie mówiące tak o godności kobiety, o godności macierzyństwa, o rodzinie, która na miłości rodzicielskiej i macierzyńskiej zwłaszcza się buduje – dodał metropolita krakowski.

Kapłan przywołał również inny cytat Donalda Tuska: "rodzina bez dzieci, to rodzina tania dla państwa". Zwrócił uwagę, że takie myślenie jest myśleniem w kategoriach pieniądza i bieżącego czasu i zachęcał do myślenia po Bożemu.

