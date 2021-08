Pielgrzymka Summorum Pontificum do Rzymu pod wodzą abp. Cordileone

„Wszyscy do Rzymu pod koniec października!” – wzywa „tradycjonalistyczny” blog Rorate Caeli, publikując list kapelana pielgrzymki środowisk Summorum Pontificum, która od roku 2012 rokrocznie dociera do Wiecznego Miasta.

Abp Cordileone potwierdza obecność

Jak tłumaczy ks. Claude Barthe, pielgrzymom „od samego początku chodziło o dziękczynienie za uznanie przez Stolicę Apostolską praw usus antiquior [oryginalnego rytu rzymskiego – red.]. Co więcej, zawsze chodziło również o błaganie Boga, aby każdego roku wspierał nas na całym świecie w naszych wysiłkach na rzecz rozkwitu i szerzenia tej liturgii, która była siłą napędową Rzymu od co najmniej tysiąclecia”.

„Te intencje są nadal ważne dzisiaj i to bardziej niż kiedykolwiek” – podkreśla duchowny, informując zarazem, że do pielgrzymów dołączy w tym roku bp Salvatore Cordileone z San Francisco. Ma on towarzyszyć wiernym Summorum Pontificum, sprawując Najświętszą Ofiarę pod drodze, a przede wszystkim Mszę pontyfikalną w bazylice św. Piotra, która, jak informuje ks. Barthe, „jest jak na razie wpisana do kalendarza Bazyliki”.

Matka Boża i św. Filip Neri – patronami pielgrzymki

„Niech Niepokalana Dziewica Maryja, Ocalenie Ludu Rzymskiego, błogosławi i wspiera nasze celebracje rzymskiej liturgii w całej jej czystości w samym sercu miasta, jakim jest Mater et Magistra” – pisze kapelan pielgrzymki, wzywając jednocześnie wstawiennictwa św. Filipa Neri, patrona osób pielgrzymujących do Rzymu.

Jak czytamy na stronie internetowej inicjatywy, „podczas trzydniowej pielgrzymki jej uczestnicy mają okazję być świadkami wiecznej młodości tradycyjnej liturgii”. Pielgrzymka zakończy się w niedzielę, w którą w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym przypada święto Chrystusa Króla.

