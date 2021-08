Przeor Jasnej Góry: Z radością oczekujemy na pieszych pielgrzymów

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które jest uroczystością odpustową w klasztorze paulinów, na Jasną Górę mają dotrzeć tysiące osób przemierzających Polskę w pieszych pielgrzymkach. „Jasna Góra jest przygotowana na spotkanie z pieszymi pielgrzymami, z radością przyjmiemy każdego, oczekujemy i zapraszamy” – zapewnia przeor.

O. Pacholski przyznał, że „jest pewien niedosyt po ubiegłym roku, kiedy ograniczenia sanitarne właściwie uniemożliwiły pielgrzymowanie takiej liczby osób, które chciałyby w pielgrzymkach wziąć udział” i dodał, że „po ponad roku, kiedy żyjemy z koronawirusem, nauczyliśmy się chronić, zachowywać się bezpiecznie, wielu jest zaszczepionych, to wszystko stwarza warunki, które pozwalają z optymizmem patrzeć na tegoroczne pielgrzymowanie”.

Pielgrzymi to wielcy czciciele Matki Bożej

Przełożony częstochowskiego zgromadzenia scharakteryzował sylwetkę jasnogórskiego pielgrzyma, mówiąc, że jest „to przede wszystkim wielki czciciel Matki Bożej, on wyrusza, by spotkać się z Matką, by przynieść Jej swoje troski, kłopoty, radości i dziękczynienie, ale także szerzej, by prosić o ustanie pandemii, za Kościół w Polsce, rodziny”. Podziękował przy tym pielgrzymom pieszym, „bo to jest rzesza ludzi, która przez kilka czy kilkanaście dni trwa na modlitwie, uczestniczy w rekolekcjach w drodze i przynosi to pielgrzymowanie jako osobiste wotum, które składa tu, u stóp Matki Bożej”.

„Zapraszamy na Jasną Górę. Z radością oczekujemy na każdego” – powiedział przeor, zapewniając przy tym, że ojcowie paulini robią wszystko, by zagwarantować pielgrzymom bezpieczny pobyt i prosząc o „respektowanie koniecznych zasad sanitarnych”.

