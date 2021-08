"Pieśni Świętego Maksymiliana" – powstało poetyckie widowisko

Poetyckie dzieło twórcy teatralnego, pisarza i wykładowcy, prof. Kazimierza Brauna, zatytułowane Pieśni Świętego Maksymiliana zainspirowane jest jego wieloletnią fascynacją postacią o. Maksymiliana Kolbego. Do powstania wierszy przyczyniły się także wizyty w Japonii oraz w innych miejscach związanych z działalnością Świętego, gdzie autor miał okazję obcować z osobami, które go znały. W minioną sobotę, na którą przypadło wspomnienie św. Maksymiliana i zarazem 80-lecie jego męczeńskiej śmierci, odbyła się premiera filmowego widowiska zrealizowanego przez PCh24TV.

Korona biała, korona czerwona...

- Św. Maksymilian był człowiekiem niewzruszonych zasad. W dzieciństwie został obdarzony przez Matkę Bożą wizją dwóch koron – czystości i męczeństwa. Z jednej strony był on człowiekiem bezwzględnie czystym. Z drugiej: przez całe swoje życie św. Maksymilian był zdecydowany na to, że męczeństwo jest drogą do nieba i drogą, którą dobrze jest wybrać. To zupełnie niezwykłe, ale to dowodzi także jego trzymania się zasad – tłumaczy prof. Braun w rozmowie z reżyserem widowiska, Krystianem Kratiukiem.

Motyw owych dwóch koron – białej i czerwonej – przewija się niczym refren przez wiersze składające się na Pieśni Świętego Maksymiliana. Dzięki osobistym i poruszającym interpretacjom Tomasza Antoniego Żaka, Andrzeja Króla i Przemysława Sejmickiego wybrzmiewają najważniejsze wątki z życia św. Maksymiliana, począwszy od formacji religijnej w dzieciństwie, poprzez apostolat w Japonii, aż do męczeńskiej śmierci w Auschwitz. Przez wszystkie te migawki z życia świętego franciszkanina przebija się umiłowanie Niepokalanej Matki Bożej, które ozdabiało jego służbę duszom i Kościołowi, a narracja Kazimierza Brauna pozwala znaleźć się niejako w samym centrum przeżyć bohatera opowieści.

- Moje wiersze zatytułowane Pieśni Świętego Maksymiliana są kolejną cegiełką, którą staram się dokładać do budowania gmachu pamięci tego wielkiego świętego i wielkiego człowieka jakim był, jest i będzie św. Maksymilian Maria Kolbe – mówi prof. Braun.

Film jest dostępny w serwisie YouTube na kanale PCh24TV.

