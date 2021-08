Kard. Burke w szpitalu z powodu COVID-19. "Stan jest poważny"

10 sierpnia kard. Raymond Leo Burke poinformował o zachorowaniu na koronawirusa. „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pragnę poinformować, że niedawno uzyskałem pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19. Dzięki Bogu spokojnie odpoczywam i otrzymuję doskonałą opiekę medyczną. Proszę, módlcie się za mnie, gdy zaczynam kurację. Zaufajmy Opatrzności Bożej. Niech was Bóg błogosławi” – napisał hierarcha na Twitterze.

Stan się pogorszył

Od momentu tego wpisu stan 73-letniego kardynała pogorszył się, ponieważ rozwinęło się u niego zapalenie płuc. Choć bp Athanasius Schneider przekazał, że stan kard. Burke'a oceniany jest jako poważny, to sam kardynał trwa na modlitewnym posterunku, ofiarowując swoje cierpienia za osoby dotknięte przez ciężki przebieg COVID-19.

„Kardynał Burke został przyjęty do szpitala z COVID-19 i jest wspomagany przez respirator. Lekarze są zachęceni jego postępami. Jego Ekscelencja wiernie odmawia Różaniec za cierpiących z powodu wirusa. W wigilię Wniebowzięcia odmawiajmy za niego Różaniec” – napisała w sobotę osoba administrująca profilem kardynała na Twitterze.

Choroba okazją do ataków

Choroba kard. Burke'a stała się okazją do ataków na jego osobę ze strony mediów głównego nurtu. Pobyt kardynała w szpitalu został wykorzystany przez media, takie jak The Washington Post czy modernistyczny jezuicki magazyn America, jako okazja do podnoszenia kwestii jego „sceptycyzmu szczepionkowego”.

Chodzi o wypowiedzi kard. Burke'a podczas majowego kongresu pro-life, kiedy powiedział, że „nigdy nie jest moralnie usprawiedliwione opracowywanie szczepionki z wykorzystaniem linii komórkowych z abortowanych płodów” i że „szczepień nie można narzucać obywatelom w sposób totalitarny”.

