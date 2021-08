"Szczepienie aktem miłości". Papież Franciszek włącza się w kolejną kampanię

- Dzięki Bogu i pracy wielu, mamy dzisiaj szczepionki chroniące nas przed COVID-19. Dają one nadzieję na położenie kresu pandemii, ale tylko wtedy, gdy będą dostępne dla wszystkich i jeśli będziemy ze sobą współpracować. Zaszczepienie się szczepionkami zaaprobowanymi przez kompetentne władze jest aktem miłości. I przyczynienie się do tego, by większość osób zaszczepiło się, jest aktem miłości; miłości do siebie samych, do rodziny i przyjaciół, miłości do wszystkich narodów – powiedział papież Franciszek w specjalnym wideo-przesłaniu z okazji nowej kampanii promującej szczepionki przeciw COVID-19.

Jak informuje Vatican News, „w kampanię na rzecz rozbudzenia zaufania do szczepień włączyło się wraz z Papieżem sześciu kardynałów i arcybiskupów z obu Ameryk”. Chodzi o nową akcję pod hasłem „To zależy od ciebie”, zainicjowaną przez amerykańską organizację pozarządową Ad Council, która „zachęca do szczepień i krzewi zaufanie do nich”. „Ojciec Święty podkreśla, że zaszczepienie się jest aktem miłości i krokiem ku bardziej świetlanej przyszłości” – dowiadujemy się z papieskiego serwisu informacyjnego.

Świat, w którym wszyscy są połączeni...

Wśród hierarchów, którzy wraz z Franciszkiem włączyli się do nowej kampanii szczepień jest metropolita Los Angeles, José Horacio Gómez, a także kard. Carlos Aguiar Retes z Meksyku, który, jak relacjonuje Vatican News, wskazał, iż „zapewnienie dostępu do szczepień jest przygotowaniem lepszej przyszłości dla świata, w którym wszyscy są połączeni”. W podobnym duchu przemawiali pozostali biskupi, twierdząc, że „autoryzowane szczepionki działają i ratują życie” (kard. Oscar Rodríguez Maradiaga z Hondurasu), że przyjęcie preparatu na COVID-19 stanowi przedmiot „odpowiedzialności moralnej” (kard. Gregorio Rosa Chavez z Salwadoru). Z kolei abp Héctor Miguel Cabrejos Vidarte wezwał do „zjednoczenia wszystkich narodów na rzecz promocji szczepień”.

- Jest również miłość społeczna i miłość polityczna, jest ona powszechna, zawsze pełna małych osobistych gestów miłości, zdolnych do tego, by przekształcać społeczeństwo i uczynić je lepszym. Zaszczepienie się jest prostym, ale głębokim sposobem krzewienia dobra wspólnego i opiekowaniem się sobą nawzajem, zwłaszcza najsłabszymi. Proszę Boga o to, by każdy mógł dodać swoje małe ziarenko piasku, swój mały gest miłości. Choć jest on mały, miłość jest zawsze wielka. Przyczyńmy się takimi małymi gestami do lepszej przyszłości – apelował papież w swoim wystąpieniu.

