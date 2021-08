Apel do polskich biskupów o ochronę Mszy trydenckiej

"W związku z ogłoszeniem motu propio papieża Franciszka Traditionis custodes, polscy katolicy pragną skierować do swych biskupów synowską prośbę o wielkoduszne zabezpieczenie potrzeb duszpasterskich katolików przywiązanych do tradycyjnej formy rytu rzymskiego. To właśnie sam Ojciec Święty w swym dokumencie zarezerwował taką możliwość dla biskupów-ordynariuszy" – czytamy w apelu.

Lista próśb

Katoliccy wierni w Polsce proszą o zachowanie wszelkich istniejących dotąd wspólnot, o brak ograniczeń dla kapłańskich celebracji prywatnych oraz o dyspensę od zakazu celebracji w kościołach parafialnych.

Autorzy petycji tłumaczą, że "wskazanie duszpasterzy do właściwej formacji wiernych i posługi w tych wspólnotach będzie lepszym rozwiązaniem niż likwidowanie miejsc celebracji, które spowoduje, że często całe rodziny będą musiały każdej niedzieli pokonywać wiele kilometrów, aby dotrzeć na Mszę Świętą w innych miastach czy diecezjach, a nawet w pozadiecezjalnych kaplicach".

Nie chcą nowych podziałów

"Dostrzegają także zagrożenie, że usunięcie czy nawet ograniczenie w naszych diecezjach Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim otworzy nowe pola konfliktu w Chrystusowej Owczarni. Jeśli bowiem pasterze usuwają to, co ich poprzednicy nazwali nieusuwalnym, to dla wiernego katolika sprawa staje się w najwyższym stopniu niejednoznaczna" – czytamy.

Według inicjatorów akcji, w sercach katolików jest z jednej strony pragnienie wierności Kościołowi, soborom i wierze przekazywanej przez poprzednie pokolenia, a z drugiej – dążenie do wytrwania w wierności obecnym pasterzom, którzy są prawowitymi następcami apostołów i poprzednich biskupów.

Petycję można podpisać na stronie internetowej synowskaprosba.pl.

