Kard. Burke już w stanie stabilnym. Opuszcza oddział intensywnej terapii

Pojawiły się oficjalne wieści na temat stanu zdrowia kard. Raymonda Leo Burke'a, który prawie dwa tygodnie temu rozpoczął hospitalizację z powodu zachorowania na koronawirusa. Po wpisie na Twitterze z 10 sierpnia konto nie było już administrowane przez samego kardynała. Z najnowszego wpisu dowiadujemy się, że stan duchownego jest już stabilny.

Kard. Burke dziękuje za liczne modlitwy

Na Twitterze kard. Burke'a możemy przeczytać: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Rodzina Kardynała z radością informuje, że Jego Eminencja został odłączony od respiratora i opuści dzisiaj oddział intensywnej terapii, by powrócić do swojego pokoju szpitalnego. Jego siostra rozmawiała z nim dziś rano, Jego Eminencja wyraził głęboką wdzięczność za liczne modlitwy w jego intencji. Jego rodzina prosi o dalsze modlitwy za pełne i szybkie ozdrowienie, jest też wdzięczna Bogu za wyjątkową opiekę zdrowotną, którą Kardynał otrzymał od oddanych lekarzy i pielęgniarek, którzy będą nadal go wspierać. Kaplica Matki Bożej z Guadalupe i media Kardynała podadzą kolejne informacje wskazane im przez rodzinę”.

Potwierdziły się tym samym nieoficjalne wieści przekazane przez magazyn The Remnant, którego redakcja otrzymała w piątek wiadomość od osoby z bliskiego otoczenia kard. Burke'a. „Drodzy przyjaciele w Chrystusie, po okresie śpiączki farmakologicznej stan kard. Burke’a stale się poprawia, nie ma już gorączki, oddychanie znacznie lepsze, lekarze optymistyczni… Oczekuje się, że Jego Eminencja opuści oddział intensywnej terapii za dzień lub dwa. Deo Gratias!” – napisał zaprzyjaźniony duchowny.

„Chwała Bogu. Proszę, módlcie się dalej, ponieważ Jego Eminencja jeszcze nie wrócił do siebie. Niech Bóg błogosławi i Maryja zachowa naszego dobrego kardynała Burke’a” – pisał wówczas wydawca The Remnant, Micheal J. Matt.

