Kto będzie następcą Franciszka? "To rozdanie należy do Włochów"

„Czy papież Franciszek wkrótce pożegna się z Watykanem?” – czytamy w Libero Quotidiano. Portal przyznaje, że stan zdrowia papieża może wskazywać na perspektywę takiej decyzji, zadaje jednak inne ważne pytanie: „Kto zajmie jego miejsce?”. „Według strony internetowej Dagospia, która cytuje osoby z watykańskich murów, rozdanie post-bergogliańskie będzie całkowicie włoskie. W grze będą kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej i kard. Matteo Maria Zuppi” – czytamy. Ten pierwszy, jak wskazuje Dagospia, popierany jest przez kardynałów latynoskich, drugi – przez purpuratów z krajów trzeciego świata.

Jeszcze dalej poszedł portal EUR News, który opublikował artykuł pod tytułem „Papież Franciszek przygotowuje się do abdykacji”. Medium przypomina, że 19 sierpnia 2014 Franciszek w rozmowie z reporterami skomentował abdykację Benedykta XVI, mówiąc: „Ciągle wracam do tego pomysłu, który może nie podobać się niektórym teologom (a nie jestem teologiem)… Myślę, że papież-emeryt nie powinien być wyjątkiem”. Papież przyznał wówczas, że na miejscu Benedykta uczyniłby podobnie i nie była to jedyna tego typu wypowiedź, dlatego w 2019 roku dziennik La Croix pisał na temat abdykacji Franciszka wręcz „nie czy, lecz kiedy”.

Abdykacja Franciszka – zdania są podzielone

Z takim stanowiskiem nie zgadza się Il Fatto Quotidiano, gdzie czytamy: „Nic nie wskazuje na to, że papież poważnie myśli o swojej rezygnacji. Przeciwnie. Franciszek niedawno wznowił prywatne audiencje i potwierdził długą i wymagającą podróż, od 12 do 15 września, do Budapesztu”.

Jeszcze inne przypuszczenie odnośnie następcy Franciszka wysuwa argentyńska gazeta Clarín, wskazując na „złote dziecko Watykanu”, kard. Luisa Antonio Tagle. Jak kilkakrotnie wskazywała gazeta, filipiński biskup ma być osobistym faworytem obecnego papieża jako następca tronu.

