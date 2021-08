Będzie spotkanie przełożonych "tradycjonalistów". Tematem Traditionis custodes

Papież Franciszek, po ogłoszeniu motu proprio Traditionis custodes, w którego zamyśle leży ograniczenie dostępności Mszy Świętej w rycie klasycznym, nie określił jeszcze dokładniej, jaką przyszłość przewiduje dla zgromadzeń kapłańskich przywiązanych do „starej” Mszy. Uprzedzając te wydarzenia, przełożeni tradycyjnych instytutów zaplanowali spotkanie, by wspólnie pochylić się nad możliwymi scenariuszami wydarzeń. Przyszłotygodniowe spotkanie potwierdził przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP), ks. Andrzej Komorowski. W dyskusji wezmą udział również przełożeni Instytutu Chrystusa Króla i Instytutu Dobrego Pasterza.

Jedną z konsekwencji dokumentu unieważniającego motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum jest przeniesienie tradycyjnych instytutów spod pieczy Kongregacji Nauki Wiary pod kuratelę Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Tą drugą zarządza kard. João Braz de Aviz, który przez lata zajmował się skutecznym zwalczaniem wspólnot przywiązanych do Tradycji, m. in. franciszkanów Niepokalanej.

Przełożony FSSP: Chcemy po prostu żyć naszym charyzmatem

Ks. Komorowski w rozmowie z National Catholic Register powiedział, że Bractwo spodziewa się wizytacji ze strony wspomnianej wyżej kongregacji, która wynika jednak ze zwyczajowej procedury. Nie potwierdził też doniesień na temat domniemanego zamiaru wezwania przełożonych tradycyjnych wspólnot do Watykanu. „Musimy pozostać pozytywnie nastawieni” – powiedział.

- Chcemy po prostu żyć naszym charyzmatem i pozostać przywiązani do naszych Konstytucji i pamiętać, że nasze Konstytucje zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, więc jeśli stamtąd wychodzi coś, co może zmienić nasz charyzmat i nasze Konstytucje, należy to zrobić we właściwy sposób przez kapitułę generalną i szanując wolę założycieli i członków – dodał przełożony FSSP.

Będzie spotkanie papieża z przełożonymi „tradycjonalistów”?

Pogłoskom na temat domniemanego spotkania papieża Franciszka bądź wyznaczonych przez niego urzędników watykańskich z przełożonymi tradycyjnych wspólnot kapłańskich dał niedawno wyraz dr Taylor Marshall. Katolicki publicysta i autor książki Infiltracja. Spisek, który ma zniszczyć Kościół od środka powiedział w swoim podcaście, że papież zamierza wezwać „tradycjonalistów”, a spotkanie przebiegnie jego zdaniem według określonego scenariusza. Jak relacjonuje portal PCh24: „Przedstawiciele Watykanu wyrażą uznanie dla pracy i dzieła tradycyjnych instytutów, po czym postawią żądanie, aby dowieść w sposób pewny, że każdy ksiądz i każdy seminarzysta przyjmuje w 100 procentach nauczanie Soboru Watykańskiego II oraz ważność i godziwość nowej Mszy, co będzie warunkiem do wyrażenia zgody na dalszą działalność. Będzie to «test lojalności wobec Vaticanum II» – mówi Marshall. Kolejnym warunkiem może być jego zdaniem zgoda na odprawianie, przynajmniej okazjonalnie, nowej Mszy, jak również bezwzględny wymóg, by przynajmniej raz w roku wziąć udział w koncelebrze Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek”.

