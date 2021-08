Słabnie pozycja Franciszka, w Watykanie ruszyło prekonklawe

Po artykule Antonio Socciego „Szepty w Watykanie: Konklawe wisi w powietrzu” włoskie media spekulują nie tylko na temat abdykacji Franciszka, lecz także jego potencjalnego następcy.

„Czy papież Franciszek wkrótce pożegna się z Watykanem?” – czytamy w Libero Quotidiano. Portal przyznaje, że stan zdrowia papieża może wskazywać na możliwość takiej decyzji.

Jeszcze dalej poszedł portal EUR News, który opublikował artykuł pod tytułem „Papież Franciszek przygotowuje się do abdykacji”. Medium przypomina, że 19 sierpnia 2014 Franciszek w rozmowie z reporterami skomentował abdykację Benedykta XVI, mówiąc: „Ciągle wracam do tego pomysłu, który może nie podobać się niektórym teologom (a nie jestem teologiem)… Myślę, że papież-emeryt nie powinien być wyjątkiem”. Papież przyznał wówczas, że na miejscu Benedykta uczyniłby podobnie i nie była to jedyna tego typu wypowiedź, dlatego w 2019 roku dziennik La Croix pisał na temat abdykacji Franciszka wręcz „nie czy, lecz kiedy”.

Ruszyła prekonklawe

Bez względu na fakt, czy te doniesienia się potwierdzą i papież faktycznie wkrótce abdykuje, to w Watykanie ruszyło już prekonklawe (określane również mianem Fine-Papat).

Kandydaci na następcę Franciszka prowadzą już swego rodzaju kampanię, której celem jest pozyskanie głosów wśród kolegium kardynalskiego. Ten proces oznacza, że słabnie pozycja papieża, a poszczególne frakcje zaczynają ścierać się w walce o wpływy.

Na ten proces nakłada się konflikt papieża z tradycjonalistami, jaki wybuchł na tle decyzji Franciszka uderzającej w wiernych przywiązanych do mszy trydenckiej.

Kolejny spór dotyczy z kolei Kard. Marxa, który niedawno złożył rezygnację z godności metropolity Monachium i Freising. Papież jednak odrzucił rezygnację. "Pontyfikat Franciszka dobrnął do ostatniej, schyłkowej fazy" – ocenia prof. Arkadiusz Stempin w tekście zamieszczonym na Onecie.

Abdykacja Franciszka – zdania są podzielone

Z teoriami dotyczącymi abdykacji nie zgadza się Il Fatto Quotidiano, gdzie czytamy: „Nic nie wskazuje na to, że papież poważnie myśli o swojej rezygnacji. Przeciwnie. Franciszek niedawno wznowił prywatne audiencje i potwierdził długą i wymagającą podróż, od 12 do 15 września, do Budapesztu”.

Jeszcze inne przypuszczenie odnośnie następcy Franciszka wysuwa argentyńska gazeta Clarín, wskazując na „złote dziecko Watykanu”, kard. Luisa Antonio Tagle. Jak kilkakrotnie wskazywała gazeta, filipiński biskup ma być osobistym faworytem obecnego papieża jako następca tronu.

Czytaj też:

Franciszek realizuje testament BenedyktaCzytaj też:

Viganò na papieża! Czy katolik miałby szansę zostać papieżem?