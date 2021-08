W drodze do "Synodu o synodalności". Episkopat wybrał świeckiego przedstawiciela

Zgodne głosy na temat „drogi synodalności” już kilkukrotnie wychodziły z ust, szczególnie niemieckich, hierarchów i papieża Franciszka. Wyrazem tej tendencji ma być tzw. Synod o synodalności zaplanowany na rok 2023. Dwuletnia „droga synodalna” została zapowiedziana przez papieża, którego wolą jest, aby przed spotkaniem biskupów odbyły się szerokie konsultacje na poziomie diecezjalnym i aby sam synod był nie tylko wydarzeniem, ale właśnie wspólną ścieżką Kościoła na świecie.

Odpowiadając na prośbę kard. Angelo Bagnasco, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), abp Stanisław Gądecki wskazał w imieniu polskich biskupów wskazał prof. Aleksandra Bańkę do reprezentowania Polski na oficjalnej inauguracji przygotowań do XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”, która odbędzie się w dniach od 9 do 10 października w Watykanie.

Europejska delegacja

W 10-osobowej delegacji z Europy wyruszy dwóch biskupów, natomiast większość jej składu stanowić będą świeccy, w ramach postulatu horyzontalnego zarządzania wspólnotą Kościoła, realizowanego przez papieską „drogę synodalną”.

O dr. hab. Aleksandrze Bańce, prof. Uniwersytety Śląskiego, czytamy na stronie Konferencji Episkopatu Polski: „W pracy naukowej zajmuje się historią filozofii, filozofią religii, pograniczami filozofii i psychologii oraz chrześcijańską duchowością. Pracuje w Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor wielu książek i artykułów naukowych oraz popularnonaukowych. Jest członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji ds. Świeckich II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Współpracuje z Gościem Niedzielnym i Radiem eM. Od lat jest związany z Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Prywatnie mąż i ojciec”.

