Kolejni biskupi negują prawo do sprzeciwu wobec nieetycznych szczepionek

Trzech kolejnych członków amerykańskiego episkopatu dołączyło do zdecydowanej akcji zwalczania wolności sumienia w odniesieniu do nieprzyjmowania szczepionek powstałych lub badanych przy użyciu linii komórkowych abortowanych dzieci. Instrukcje w tej sprawie wyszły od biskupów Edwarda Weisenburgera z Tucson, Anthonego Taylora z Little Rock i Gustavo García-Sillera z San Antonio.

Zakaz wspierania osób chcących skorzystać z klauzuli sumienia

Bp Weisenburger w liście przesłanym do podlegającego mu duchowieństwa, nakazał, aby księża „nie współpracowali z żadnymi osobami ubiegającymi się o nasze wsparcie w uzyskaniu zwolnienia z obowiązku szczepień lub z zasłaniania twarzy maską, które byłoby oparte konkretnie na naszej wierze katolickiej”.

Spod pióra purpurata wyszedł również osąd, w którym zdaje się on autorytarnie odsuwać na bok wszelkie wątpliwości związane ze szczepionkami uznanymi przez wielu katolików, w tym hierarchów, za nieetyczne. „Wszystkie dostępne szczepionki przeciwko Covid-19 mogą być przyjmowane przez wiernych bez kompromisów moralnych” – orzekł amerykański biskup.

Nie uznając prawa do moralnego sprzeciwu wobec legitymizowania zbrodni aborcji, ordynariusz diecezji Tucson w Arizonie wskazuje jednocześnie, że „może istnieć uzasadniony i nieodparty moralny obowiązek aby przyjąć szczepienie, na przykład podczas pandemii”. Warto nadmienić, że bp Edward Weisenburger był gronie kilkunastu biskupów, którzy podpisali się pod słynnym oświadczeniem, że „Bóg jest po stronie LGBT”.

Bp Scheider: „To wielka nieodpowiedzialność Kościoła”

W podobnym duchu na temat szczepień napisał do duchowieństwa posługującego w diecezji Little Rock w stanie Arkansas bp Anthony Taylor: „Dlatego, jeśli otrzymacie prośby o podpisanie «wyjątków religijnych» dla swoich parafian, macie grzecznie odmówić. Powinniście również skorzystać z tej okazji, aby zachęcić swoich parafian do zaszczepienia się jako aktu dobroczynności dla dobra wspólnego i najbardziej bezbronnych”. Bp Taylor poinstruował także, że Msze Święte powinny być odprawiane wyłącznie dla osób zamaskowanych.

Bp Gustavo García-Sillera z San Antonio w Teksasie nie okazał się aż tak radykalny, jak dwaj wyżej wymienieni, uznając, że może istnieć coś takiego, jak klauzula sumienia, jednak również zabronił wystawiania jakichkolwiek zaświadczeń przez księży. Podobnie jak bp Weisenburger, dał się on poznać jako sympatyk ideologii LGBT, popierając nowelizację prawa anty-dyskryminacyjnego, w której zaproponowano dopisanie homoseksualizmu i transseksualizmu jako akceptowalnych wyrazów tożsamości płciowej, których nie wolno wykluczać.

Taką postawę władz kościelnych względem szczepień, szczególnie w obliczu dotkliwych restrykcji rządowych, pozbawiających obywateli nawet pracy i środków do życia, skrytykował bp Athanasius Schneider. „Jest to wielka nieodpowiedzialność Kościoła, łącznie z Watykanem i teologami, którzy uspokajają i zagłuszają sumienie ludu, paraliżując w ten sposób opór” – powiedział konserwatywny hierarcha, komentując włączanie się przedstawicieli Kościoła w promowanie nieetycznych szczepionek.

