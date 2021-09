Abp Cordileone o ekskomunice dla aborcjonistów. "Jak niegdyś rasiści"

Metropolita San Francisco, abp Salvatore Cordileone, należy do tej części amerykańskiego episkopatu, która podniosła kwestię stosowania katolickiego nauczania i Kodeksu prawa kanonicznego wobec polityków uważających się za katolików i wyznających poglądy rażąco odbiegające od katolickiej ortodoksji.

Nie można być katolikiem i popierać „prawa” do aborcji

Hierarcha zabrał głos po serii ataków demokratycznych polityków – na czele z prezydentem Joe Bidenem i spikerką izby reprezentantów Nancy Pelosi – na antyaborcyjne prawo, które 1 września weszło w życie w Teksasie. „Nie możesz być dobrym katolikiem i popierać rozszerzania zatwierdzonego przez rząd prawa do zabijania niewinnych istot ludzkich. Odpowiedzią na ciąże kryzysowe nie jest przemoc, lecz miłość, zarówno do matki, jak i do dziecka. (...) Reakcja katolickich przywódców politycznych na sytuację w Teksasie podkreśla potrzebę, abyśmy mówili to jeszcze głośniej” – napisał na łamach Washington Post.

Arcybiskup San Francisco zwraca uwagę na aborcję jako „najpilniejsze wyzwanie naszych czasów w zakresie praw człowieka”. W artykule nie wymienia konkretnych polityków z imienia i nazwiska, zarysowuje jednak przykład historyczny pokazujący działanie Kościoła w reakcji na „wielkie zło moralne” czynione przez urzędników publicznych identyfikujących się z katolicyzmem.

Metropolita Nowego Orleanu przeciwko segregacji rasowej

Chodzi o postać abp Josepha Rummela, który w latach 1935-1964 zarządzał archidiecezją Nowego Orleanu. Hierarcha ten, kierując się nauczaniem Kościoła, wyrażonym m. in. przez liczne akty papieża Piusa XI potępiające ideologię rasizmu, zwalczał przejawy segregacji rasowej, nie oglądając się na szykany ze strony otoczenia politycznego i społecznego.

Abp Rummel przyjął dwóch Murzynów do seminarium duchownego, nakazał usunięcie z kościołów wszelkich tabliczek rozróżniających kolor skóry i dokonał formalnej integracji szkół katolickich w podległej mu diecezji. „Wielu białych katolików było wściekłych z powodu tego zakłócenia od dawna zakorzenionego segregacjonistycznego status quo. Organizowali protesty i bojkoty. Rummel cierpliwie wysyłał listy wzywające do nawrócenia serca, ale był też gotów grozić ekskomuniką przeciwnikom desegregacji” – opowiada Cordileone.

Ekskomunika dla rasistów

W końcu doszło do konfrontacji, w wyniku której metropolita Nowego Orleanu rzucił anatemę na trzech działaczy rasistowskich – byłego sędziego, popularnego ówcześnie pisarza oraz aktywistę społecznego. „Czy to źle? Czy to było uzbrajanie Eucharystii?” – pyta abp Cordileone, nawiązując do retoryki zwolenników kompromisu aborcyjnego, takich jak amerykański biskup, Robert W. McElroy. „Nie. Rummel uznał, że prominentne, wysoce upubliczniane popieranie rasizmu było skandaliczne: naruszało podstawowe nauki katolickie i podstawowe zasady sprawiedliwości, a także prowadziło innych do grzechu” – odpowiada autor artykułu, podkreślając, że abp Rummel kierował się przede wszystkim troską o prawdę głoszoną przez Kościół i o dobro dusz, a nie chęcią zachowania dobrych stosunków i utrzymania za wszelką cenę występnych parafian.

Abp Salvatore Cordileone kreśli w tekście analogię pomiędzy rasistami z lat 60-tych a współczesnymi „katolikami”, którzy popierają „prawo do wyboru”, czyli nieskrępowanego zabijania nienarodzonych, również na życzenie. Administracja Joe Bidena przy wsparciu demokratycznych kongresmenów konsekwentnie realizuje radykalnie proaborcyjną agendę, przywracając publiczne finansowanie zabijania nienarodzonych, ogłaszając budżet na rok 2022 bez tzw. poprawki pro-life oraz zwalczając prawo do klauzuli sumienia dla lekarzy i pielęgniarek nie chcących brać udziału w morderczym procederze.

