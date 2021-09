"Wszyscy w Kościele musimy wyciągnąć wnioski". Episkopat reaguje na szokujący raport ws. Pawła M.

Komisja została powołana w kwietniu 2021 r. przez prowincjała polskiej prowincji Dominikanów. W streszczeniu raportu opublikowanym na stronie internetowej braci Dominikanów wskazano, że prowadzona we Wrocławiu w latach 1996-2000 przez Pawła M. Wspólnota św. Dominika była oparta na mechanizmie psychomanipulacji. "Dochodziło w niej do przemocy fizycznej oraz nadużyć seksualnych. Wspólnota ta miała wszystkie cechy umożliwiające określenie jej mianem sekty" – czytamy.

Paweł M., budując wokół siebie aurę niemalże boskośki, wykorzystywał członków wspólnoty. Stosował przemoc fizyczną, psychiczną, dopuścił się także gwałtów. W raporcie znaleźć można cytaty wielu osób, które opisują swoją relację z zakonnikiem.

"Uważamy za niemal niemożliwe, że tak funkcjonująca grupa mogła na tyle skutecznie ukryć się, by nie wzbudziła zainteresowania innych dominikanów. Zachowały się bowiem pochodzące z końca lat 90. pisemne świadectwa kilku współbraci Pawła M., którzy precyzyjnie identyfikowali zakres nieprawidłowości w posłudze zakonnika. Zauważono m.in niejasne zależności między Pawłem M., a członkami duszpasterstwa, opresyjne kierownictwo duchowe, rozpoznawanie powołania do stanu kapłańskiego i życia konsekrowanego z natychmiastowym wezwaniem do zerwania relacji z bliskimi, wielogodzinne modlitwy z wywieraniem psychicznej presji na ich uczestników, nieustanne tropienie przez zakonnika „nieczystości” u ludzi podlegających jego kierownictwu duchowemu, a także demonizowanie przez niego rzeczywistości, które przejawiało się np. w dziwnych rytuałach, takich jak palenie na klasztornym dziedzińcu sprzętów rzekomo zamieszkałych przez szatana" – podkreślają autorzy raportu.

Komisja stwierdziła również, że "mimo tej wiedzy przełożeni polskich dominikanów nie podjęli wówczas wysiłku, by szczegółowo zbadać aberracje teologiczne w postępowaniu Pawła M.". Wiadomo, że Paweł M. pozostawał w bardzo dobrych relacjach z nieżyjącym już o. Maciejem Ziębą.

Oświadczenie Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży

Na stronie Konferencji Episkopatu Polski ukazało się stanowisko ks. abp. Wojciecha Polaka.

"Z głębokim bólem i smutkiem zapoznałem się z wynikami prac Komisji eksperckiej badającej sprawę o. Pawła M. oraz postępowania przełożonych zakonnych. Pragnę przede wszystkim wyrazić moją bliskość, współczucie i wsparcie osobom zranionym, które choć były dorosłe, okazały się bezbronne wobec psychomanipulacji bazującej na pseudoteologii, a także wobec przemocy fizycznej oraz wykorzystywania seksualnego ze strony zakonnika. Niestety zostały one również skrzywdzone przez brak zrozumienia i wsparcia ze strony władz Zakonu. Wszyscy jesteśmy tym osobom winni wdzięczność i szacunek za odwagę i determinację w ujawnieniu zła, którego doświadczyły i z którego skutkami mierzą się do dzisiaj.

Dziękuję też zaangażowanym w prace Komisji. Wiem, jaki ogrom pracy wykonali i jak bardzo było to dla nich obciążające. Nie mam wątpliwości, że czynili to, kierując się autentyczną troską o osoby skrzywdzone i prawdziwą miłością do Kościoła. Jestem również blisko braci Dominikanów, a także tych, którym posługują. Doceniam odwagę i pokorę stanięcia w prawdzie, która boli i zawstydza, ale też oczyszcza i umożliwia zdrowienie. Wszyscy w Kościele musimy wyciągnąć wnioski z prac Komisji, a szczególnie wziąć sobie do serca jej rekomendacje, aby jednoznacznie stawać po stronie pokrzywdzonych i skutecznie chronić najsłabszych.

Przekazuję również wyrazy serdecznego wsparcia dla dobrych, gorliwych kapłanów i zakonników, którzy niezasłużenie będą się musieli mierzyć ze skutkami ujawnienia gorszących zdarzeń w tej sprawie w swojej codziennej pracy i relacjach z ludźmi. Modlę się za nas wszystkich, których rani i gorszy to zło, abyśmy z tej próby wyszli umocnieni, ufając, że Jezus jest z nami w tym bolesnym doświadczeniu" – wskazuje Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży ks. abp Wojciech Polak.

Paweł M. w areszcie

Na początku kwietnia br. Sąd Okręgowy w Katowicach podjął decyzję o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec Pawła M. Dominikanin usłyszał siedem zarzutów dotyczących gwałtu oraz poddania się innej czynności seksualnej w okresie od 2011 do 2018 r. W latach 1996–2000 "pod pozorem pobożności wyrządził wielką krzywdę wiernym, stosując przemoc fizyczną, psychiczną, duchową, a nawet seksualną".

