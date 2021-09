Watykan dla wybranych. Franciszek wprowadza segregację sanitarną

Watykan właśnie wydał dekret, że od 1 października 2021 r. wszyscy odwiedzający muszą posiadać zieloną przepustkę COVID – poinformowała w mediach społecznościowych Bree A Dail, dziennikarka "The Epoch Times".

Papież: Szczepienia to znak nadziei

Działania papieża wpisują się w jego dotychczasową działalność dot. pandemii COVID-19. Franciszek od dawna namawia wiernych do szczepienia się.

„Musimy dziś znowu odnaleźć nadzieję i zaufanie w nauce: dzięki szczepionce powoli wracamy, by znów ujrzeć światło, wychodzimy z tego paskudnego koszmaru” – pisze papież Franciszek w przedmowie do książki Beyond the Storm napisanej przez włoskiego dziennikarza Fabio Marchese. Publikacja opiera się na wywiadzie, jakiego autorowi udzielił papież. Książka trafi na półki księgarń dopiero wiosną tego roku, niemniej wydawca już podzielił się wstępem napisanym przez Franciszka.

"Wielkie spustoszenie"

Pandemia – mówił niedawno papież – “nie tylko zubożyła rodzinę ludzką o wiele istnień, z których każde było cenne i niepowtarzalne, ale także zasiała wielkie spustoszenie i zwiększyła napięcia”.

Jako wyzwanie wskazał niesienie pomocy rządzącym i obywatelom po to, by do kryzysu podejść jako do „szansy”.

– Pewne sytuacje kryzysu środowiska, niestety pogłębione przez pandemię mogą i powinny doprowadzić do zdecydowanego wzięcia na siebie odpowiedzialności, przede wszystkim ze strony rządzących na najwyższym szczeblu, a potem stopniowo na pośrednich poziomach i w całym społeczeństwie – wyjaśniał.

– Widzimy, że to z dołu nierzadko napływają apele i propozycje – przypomniał.

Papież przestrzegał przed inicjatywami, które są „instrumentalnie wykorzystywane dla innych interesów zideologizowanych grup”. – Zawsze jest niebezpieczeństwo ideologizacji – zaznaczył.

