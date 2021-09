Chiny: Rząd zezwolił katolickiej uczelni na prowadzenie rekrutacji poza Makau

Makau to dawna kolonia portugalska, a obecnie specjalny region administracyjny, podobnie jak Hongkong. Został on włączony do Chińskiej Republiki Ludowej w roku 1999. Po inkorporacji półwyspu na południowym wschodzie Chin władze nie zamknęły działającego tam katolickiego Uniwersytetu św. Józefa, ale ograniczyły możliwość rekrutacji studentów do mieszkańców Makau. Obecnie w ramach „eksperymentu” rząd zezwolił na przyjmowanie młodzieży z pozostałych terenów kraju.

„Harmonijna wymiana między kulturami Wschodu i Zachodu”

Ów eksperyment obejmie tylko cztery kierunki magisterskie i jak wynika w oświadczenia rektora uniwersytetu jest on przeprowadzany w ścisłej „współpracy” z komunistycznymi władzami. „Jestem bardzo świadomy odpowiedzialności, jaką Centralny Rząd Ludowy nałożył na Uniwersytet Świętego Józefa poprzez to zezwolenie i chcę złożyć wszelkie zapewnienie o naszej wdzięczności i szczerości. Będziemy ściśle przestrzegać szczegółowych przepisów dotyczących tego zezwolenia i nie będziemy szczędzić wysiłków, aby spłacić dług zaufania wobec Ministerstwa Edukacji, ponieważ staramy się wykazać, że jesteśmy uniwersytetem w Makau i dla Makau, w Chinach i dla Chin” – powiedział Stephen Morgan kierujący placówką.

Rektor Morgan scharakteryzował uniwersytet jako „wyjątkową platformę” działającą na rzecz „współpracy między krajami chińsko- i portugalskojęzycznymi, dzięki której Makau stanowi przykład bazy harmonijnej wymiany między kulturami Wschodu i Zachodu”. Ocenił on, że zmiana linii postępowania ze strony urzędników państwowych jest „okazją do pogłębienia partnerstwa, które do tej pory nie było możliwe”.

Obecne „otwarcie” jest wynikiem starań uniwersytetu i oczekiwań chińskich urzędników, że placówka zaangażuje w naukowy i technologiczny rozwój kraju. Ingerencje w sprawy religijne na półwyspie Makau spotkały się z krytyką diecezji, której podlega Uniwersytet św. Józefa. Lokalna kuria wyraziła dezaprobatę m. in. dla „patriotycznego” pokazu świetlnego, jaki władze zorganizowały pod hasłem „Chwalebnego splendoru z okazji 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej”.

