Papież Franciszek w Dzień Imigranta: Kościół w drodze ku światu, który "nie wyklucza nikogo"

Z okazji 107. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy Franciszek dwukrotnie zabrał głos, w liście oraz w pisemnym orędziu. W rozważaniu na Anioł Pański w niedzielę (święto przypada na ostatnią niedzielę września) papież zachęcił katolików do otwarcia serc na tych, którzy opuścili swoje domy i podkreślił, że wszyscy muszą „kroczyć razem, bez uprzedzeń i bez strachu, zbliżając się do najbardziej bezbronnych: migrantów, uchodźców, przesiedleńców, ofiar handlu ludźmi i opuszczonych”.

Ku światu, który nie wyklucza „nikogo” (z wyjątkiem niezaszczepionych)

Zdaniem papieża Franciszka każdy jest powołany do „budowania bardziej inkluzywnego świata, który nikogo nie wyklucza”. Pojęciem, które pojawiło się w przesłaniu Franciszka były także „egzystencjalne peryferie”. Snując przemyślenia w dzień święta odbywającego się w tym roku pod hasłem „Ku stale rosnącemu «my»”, papież naświetlił jak ma wyglądać ów proces włączania wszystkich we wspólnotę Kościoła. „Dzisiaj Kościół jest wezwany do wyjścia na ulice peryferii egzystencjalnych, aby leczyć zranionych i szukać zagubionych, bez uprzedzeń i lęku, bez prozelityzmu, ale w gotowości do poszerzenia swojego przybytku, aby móc przyjąć wszystkich” – napisał w okazjonalnym orędziu.

„Zamknięte i agresywne nacjonalizmy oraz radykalny indywidualizm rozbijają czy też dzielą nas, zarówno w świecie, jak i w obrębie Kościoła. A najwyższą cenę płacą ci, którzy najłatwiej mogą zostać innymi: cudzoziemcy, migranci, zmarginalizowani, ci, którzy mieszkają na peryferiach egzystencjalnych” – przekonywał.

„Do wszystkich mężczyzn i kobiet na świecie kieruję mój apel, abyśmy (…) odbudowali rodzinę ludzką, by razem tworzyć naszą przyszłość sprawiedliwości i pokoju, upewniając się, że nikt nie zostanie wykluczony” – pisał papież, który tydzień wcześniej zatwierdził prawo wykluczające osoby niezaszczepione z odwiedzin w Watykanie.

Papież Franciszek: Inkluzywne marzenie o „nowym Jeruzalem”