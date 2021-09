Październik Miesiącem Szacunku dla Życia. Inicjatywa amerykańskiego episkopatu

Oświadczenie z okazji ogłoszenia października Miesiącem Szacunku dla Życia w amerykańskich diecezjach wydał abp Joseph F. Naumann, przewodniczący komisji ds. działań pro-life przy Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich (USCCB). Hierarcha zachęca do zaangażowania w inicjatywę wsparcia dla mam w kryzysie i do sprzeciwu wobec finansowania aborcji ze środków publicznych.

Rok św. Józefa i Miesiąc Szacunku dla Życia

Abp Naumann przypomniał, że miesiąc życia przypada w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku św. Józefa. „Jako w wiernym obrońca zarówno Jezusa, jak i Maryi, odnajdujemy w św. Józefie głębokie przypomnienie naszego własnego wezwania do przyjęcia, troski i obrony cennego daru Boga, jakim jest ludzkie życie” – napisał.

Autor oświadczenia wskazał na niesamowitą cnotę posłuszeństwa i ufność wobec Opatrzności i własnej Małżonki, jakimi wykazał się Święty, który „pomimo tajemniczych okoliczności związanych z ciążą Maryi, na słowo anioła przyjął ją do swojego domu”, a potem podjął trudy podróży w nieznane, by chronić ją i Dzieciątko.

„Podobnie jak św. Józef, jesteśmy również wezwani do opieki nad tymi, których Bóg nam powierzył – szczególnie wrażliwymi matkami i dziećmi. Możemy podążać śladami św. Józefa jako obrońcy, opowiadając się przeciwko aborcji finansowanej przez podatników, której ofiarą jest życie milionów biednych dzieci i ich matek w Stanach Zjednoczonych” – wezwał biskup.

Inicjatywy pro-life

Abp Naumann zachęcił do wsparcia akcji Towarzysząc Mamom w Potrzebie (Walking with Moms in Need), której celem jest finansowe i modlitewne wsparcie dla kobiet w ciążach kryzysowych i borykających się z trudnym macierzyństwem. Inicjatywa ma na celu również rozwijanie parafialnych sieci pomocy i uświadamianie wiernych jak ważne jest udzielanie bezinteresownego wsparcia, które w konsekwencji może uratować wiele ludzkich istnień dzięki pomocy kobietom myślącym o aborcji.

Drugą inicjatywą, którą poparł hierarcha jest petycja „Nie dla aborcji z pieniędzy podatników” (No Taxpayer Abortion), której autorzy wzywają do przywrócenia tzw. poprawki Hyde'a, czyli zapisu w budżecie federalnym zakazującego finansowania aborcji z pieniędzy podatników. Poprawkę tę uwzględniali w budżecie wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych od 1976 roku. Dopiero „katolik” Joe Biden zdecydował się na porzucenie tego przepisu chroniącego życie poczęte.

