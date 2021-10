Droga synodalna: Homo-związki przegłosowane. Nagłe zerwanie obrad

Okres trwania tzw. Drogi synodalnej – kontrowersyjnego procesu „dialogu” nad reformą Kościoła w gronie postępowych niemieckich biskupów – zostanie przedłużony do 2023 roku. Pretekstem dla takiej decyzji było nagłe zerwanie obrad z powodu braku kworum potrzebnego do głosowania.

Związki homoseksualne i kapłaństwo kobiet

Biskupi omówili 12 z 16 tekstów synodalnych, a ostatnim głosowaniem, jakie odbyli było głosowanie nad dokumentem o „Życiu w udanych związkach”. Pod takim tytułem stosunkiem 168 do 48 głosów przegłosowane zostało poparcie dla błogosławienia związków osób tej samej płci przez kapłanów katolickich. Podczas przemówienia poprzedzającego głosowanie przewodniczący komisji opracowującej dokument, bp Helmut Dieser z Akwizgranu, przekonywał, że ocena skłonności homoseksualnych powinna zaczynać się „od osoby”, a nie od... prawa naturalnego.

Progresywni hierarchowie debatowali także nad kwestią kapłaństwa kobiet. Ostatecznie jednak nie doszli do konsensusu i nie wiadomo, czy postulat ten będzie poddany głosowaniu w przyszłości.

Do następnego głosowania już nie doszło, ponieważ po zleceniu przez szefa niemieckiego episkopatu, bp George'a Bätzinga zliczenia osób uprawnionych do głosowania okazało się, że liczba uczestników potrzebnych do dalszego procedowania dokumentów była niewystarczająca. W związku z tym przewodniczący obrad, ku zdumieniu uczestników, zadecydował o ich odroczeniu na kolejne dwa lata. Do uzyskania kworum zabrakło 5 osób.

„Pouczający moment” dla Drogi synodalnej

Podczas sobotniej konferencji prasowej bp Bätzing stwierdził, że nagłe zakończenie obrad jest „pouczającym momentem”, który powinien wyostrzyć świadomość realizatorów postulatów Drogi synodalnej na temat tego, że proces wchodzi w „ważną fazę”.

W sprawie podnoszonych w Niemczech synodalnych postulatów idących po myśli ideologii LGBT wypowiedziała się Kongregacja Nauki Wiary, orzekając, że „nie ma uprawnień do udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci”. Pomimo stanowiska Watykanu niemieccy biskupi zebrani we Frankfurcie nad Menem przegłosowali sprzeczny z nauczaniem Kościoła dokument, a wcześniej organizowali manifestacje poparcia dla LGBT.

