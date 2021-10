Watykan: Trzech gwardzistów szwajcarskich odchodzi. Odmówili szczepień

Po tym jak papież Franciszek wprowadził przymus szczepień w Watykanie, trzej członkowie Gwardii Szwajcarskiej, którzy nie zgodzili się na przyjęcie preparatu przeciw COVID-19 zdecydowali się na odejście ze służby. Kolejni trzej, którzy sprzeciwili się przymusowej akcji „wyszczepiania”, ale nie złożyli wypowiedzeń, zostali zawieszeni w obowiązkach na wniosek Watykanu.

Rzecznik Gwardii Szwajcarskiej: Odeszli „dobrowolnie”

135 członków papieskiej Gwardii Szwajcarskiej usłyszało ultimatum w sprawie przyjęcia szczepionki. Jest to kolejny krok w ślad za wprowadzeniem segregacji sanitarnej dla gości Watykanu oraz włoskich tzw. „zielonych przepustek” covidowych (Green Pass). Od 1 października do Watykanu mogą wejść tylko osoby „w pełni zaszczepione”, legitymujące się negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa (ważnym 48 godzin) bądź posiadające oficjalny status „ozdrowieńca”.

Rzecznik Gwardii Szwajcarskiej, por. Urs Breitenmoser, przekazał szwajcarskiemu dziennikowi Tribune de Genève, że trzech gwardzistów odeszło „dobrowolnie”. Wyraził on poparcie dla tego typu drakońskich restrykcji, twierdząc, że jest to „środek zgodny ze środkami przyjętymi przez inne jednostki armii na całym świecie”. Stanowisko w sprawie trzech strażników, którzy nagle zakończyli służbę, rzecznik powtórzył w oficjalnym oświadczeniu dla agencji Associated Press.

„Inkluzywizm” w Watykanie?

Za egzekucję woli papieskiej w kwestii szczepień odpowiada sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin, który 28 września wydał dekret stanowiący, że każdy pracownik, który nie przyjmie preparatu przeciw COVID-19 nie zostanie wpuszczony do Watykanu i będzie zawieszony w obowiązkach. Jego absencja w pracy ma być uznana za „nieusprawiedliwioną nieobecność”, a wypłata wynagrodzenia ma być wstrzymana.

Przypomnijmy, że odmowę zapłaty za pracę Katechizm Kościoła katolickiego uznaje za grzech wołający o pomstę do nieba.

