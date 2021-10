Kardynał relatywizuje grzech. "Czy mogę nie udzielić Komunii Bidenowi?"

Mianowany przez Jana Pawła II afrykański kardynał, Peter Turkson, pojawił się w niedzielnym programie na antenie HBO. Duchowny został zapytany m. in. o jego stosunek do amerykańskiego sporu o udzielanie Komunii Świętej aborcjoniście Joe Bidenowi. Określając swoje stanowisko, poszedł w ślady metropolity Waszyngtonu, Wiltona Gregory i kilku innych proaborcyjnych hierarchów.

Komunia dla mordercy

Odpowiadając na zadane pytanie, zacytował niewymienionego z nazwiska biskupa, który powiedział, że „Eucharystia jest uzbrajana”. „Eucharystia nie powinna być bronią” – podkreślił kard. Turkson. „Czy masz jakieś wątpliwości, że Biden jest katolikiem o dobrej reputacji?” – zwrócił się do prowadzącego. „Czy powinien otrzymywać Komunię?” – dodał. Kontynuując tę retorykę, hierarcha odpowiedział na własne pytanie: „Jeśli mówisz, że ktoś nie może przystąpić do Komunii, w zasadzie dokonujesz osądu, że jest on w stanie grzechu”.

„Wygląda na to, że nie uważasz, że taki osąd powinien mieć miejsce w przypadku prezydenta Bidena?” – zapytał wprost dziennikarz. „Nie” – stwierdził Turkson – „Wiesz, jeśli wiesz, że ksiądz, który rozdaje komunię, widzi niespodziewanie, nagle kogoś, kogo zna i wie, że popełnił on morderstwo, to ma chronić godność i szacunek dla tej osoby”.

„Więc [nieudzielenie Komunii] odnosi się tylko do ekstremalnych przypadków?” – dociekał prowadzący wywiad. "Tak, do ekstremalnych przypadków, okej?” – potwierdził duchowny.

Kard. Peter Turkson piastował z nadania papieża Franciszka funkcję przewodniczącego Papieskiej Rady Iustitia et Pax, a następnie został awansowany do godności prefekta Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

