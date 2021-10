Watykan: Aborcjonistka Nancy Pelosi na audiencji u papieża Franciszka

Watykański biuletyn poinformował o sobotniej audiencji, której papież Franciszek udzielił spikerce Izby Reprezentantów USA, Nancy Pelosi oraz jej mężowi. Papieskie media nie podały jeszcze szczegółów na temat przebiegu rozmowy, jednak serwis Catholic News Agency dotarł do zdjęć ze spotkania, znamy też listę jego uczestników. Po spotkaniu oświadczenie wydała Pelosi. Jej wizyta w Watykanie odbyła się przy okazji udziału w szczycie G20.

W tym samym czasie konserwatywny arcybiskup San Francisco, Salvatore Cordileone, wraz z amerykańskimi wiernymi, podejmuje post i modlitwę w intencji nawrócenia radykalnie proaborcyjnej polityk Partii Demokratycznej i porzucenia przez nią drogi promowania aborcyjnego ludobójstwa.

Pelosi: To był duchowy, osobisty i oficjalny zaszczyt

Nancy Pelosi deklaruje swoją przynależność do Kościoła katolickiego i publicznie przystępuje do Komunii Świętej, twierdząc, że ma do tego prawo, ponieważ „Bóg dał nam wolną wolę, aby uhonorować nasze obowiązki”. Za swój obowiązek uważa ona podejmowanie bezwzględnej walki o nieograniczone prawo do zabijania nienarodzonych dzieci na życzenie aż do końca ciąży, czego wyraz dała promując i popierając tzw. ustawę o ochronie zdrowia kobiet i włączając się w „ogólnorządową” wojnę ze stanem Teksas o tamtejsze prawo pro-life.

Po audiencji, w której udział wzięli również sekretarz stanu kard. Pietro Parolin i szef watykańskiej dyplomacji, abp Paul Gallagher, oficjalne oświadczenie wydała spikerka Pelosi. „To był duchowy, osobisty i oficjalny zaszczyt mieć dziś rano audiencję u Jego Świątobliwości Papieża Franciszka. Przywództwo Jego Świątobliwości jest źródłem radości i nadziei dla katolików i wszystkich ludzi, gdyż papież stawia przed każdym z nas wyzwanie bycia dobrymi zarządcami Bożego stworzenia, działania na rzecz klimatu, przyjęcia uchodźców, imigrantów i ubogich oraz uznania godności i boskości w każdym” – napisała.

„W San Francisco jesteśmy szczególnie dumni z papieża Franciszka, który dzieli imię z patronem naszego miasta, św. Franciszkiem, którego pieśń jest naszym hymnem. «Panie, uczyń mnie naczyniem Twego pokoju. Tam, gdzie jest ciemność, obyśmy wnieśli światło. Tam, gdzie jest nienawiść, obyśmy wnieśli miłość. Tam, gdzie jest rozpacz, obyśmy wnieśli nadzieję»” – dodała.

Czekamy na oficjalne informacje na temat przebiegu spotkania, niemniej ze zdjęć wynika, że towarzyszyła mu dobra i nader życzliwa atmosfera. Na wspólnych zdjęciach papież Franciszek i Nancy Pelosi trzymają się za ręce, a na ich twarzach widać serdeczne uśmiechy.

Partnerstwo Watykanu z globalistyczną organizacją

Dzień przed audiencją Nancy Pelosi przemawiała podczas spotkania powołanej przez papieża Franciszka Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, poświęcając swoje wystąpienie zagadnieniom środowiska, migracji i praw człowieka, która na Twitterze podzieliła się relacją z wydarzenia.

Dykasteria powstała w odpowiedzi na współczesne wyzwania definiowane przez agendy organizacji międzynarodowych i włączyła się m. in. w politykę migracyjną i promowanie szczepionek przeciw COVID-19. Prefekt dykasterii, proaborcyjny kardynał Peter Turkson, wraz z papieżem Franciszkiem świadczy „duchowe przewodnictwo” w Radzie na rzecz Inkluzywnego Kapitalizmu z Watykanem, której Stolica Apostolska jest oficjalnym partnerem.

Rada powstała z inspiracji Lynn Forester de Rothschild i zrzesza światową oligarchię finansową oraz realizujące lewicową agendę, globalistyczne, proaborcyjne organizacje i firmy, takie jak Rockefeller Foundation, Ford Foundation czy Johnson & Johnson.

