Australijski biskup popiera władze świeckie w polityce lockdownów i przymusu szczepień

„Dylemat Premiera: otworzyć się i wpuścić Covida, czy zachować fortecę Queensland? – Courier Mail. Byłem bardzo krytyczny wobec premier podczas debaty na temat eutanazji i późniejszej decyzji, ale w pełni doceniam jej dylemat «otwarcia się». Jej ostrożność jest mądra” – napisał na Twitterze biskup diecezji Townsville w australijskim stanie Queensland, Timothy Harris.

„Kościół akceptuje działania rządu”

Australia jest przykładem wyjątkowo drakońskich obostrzeń covidowych gdzie zdarzają się lockdowny całych obszarów z powodu zaledwie kilku przypadków koronawirusa, a działacze społeczni sprzeciwiający się polityce twardych lockdownów, segregacji sanitarnej i przymusu szczepień trafiają do aresztów. Granice stanu Queensland są obecnie pilnowane przez służby, utrudniające wjazd osobom spoza obszaru.

W swoim liście pasterskim bp Harris wyraził pełne poparcie dla lokalnych władz, łączne z ideą segregacji sanitarnej. „Kościół akceptuje również uzasadnione działania rządu w celu ochrony społeczności. Nasza diecezja będzie współpracować ze wszystkimi przepisami i wskazaniami rządowymi, starając się dać dobry przykład naszej społeczności”. Hierarcha wymienił środki, jakie dotychczas były stosowane: „Musieliśmy już czasami zamykać nabożeństwa i nalegać na rejestrację za pomocą kodów QR i oraz na noszenie masek, gdy było to potrzebne”. „Gdyby państwo ograniczało na krótki czas nabożeństwa do osób zaszczepionych, również poszlibyśmy w tym kierunku” – zadeklarował.

„Proszę, zaszczep się”

Bp Timothy Harris w swojej odezwie w pełni zaakceptował decyzje administracji zdrowia w Australii, krytykując przy tym tych, którzy sieją „dezinformację”, m. in. wyrażając wątpliwości z powodu eksperymentalnego charakteru szczepionek przeciw COVID-19. Takie działania, uważa biskup, „zmniejszają wskaźniki szczepień i zwiększają liczbę zgonów na całym świecie”.

Hierarcha odciął się także od niezależnych od władzy źródeł wiedzy medycznej, zachęcając wiernych do sięgania wyłącznie do tych zatwierdzonych przez rząd. „Rozsiewanie plotek i wątpliwych informacji nie jest chrześcijańskie. Istnieje wiele fałszywych stron internetowych i oszustów. Proponuję renomowane strony internetowe w stanowych lub państwowych organów zdrowia lub organizacji naukowych z nimi powiązanych”.

Na koniec bp Harris odwołał się do wprowadzonej przez papieża Franciszka retoryki miłości w nakłanianiu do szczepień. „Powinniśmy podjąć pozytywne działania w celu zwalczania tej pandemii – z miłości. Proszę się zaszczepić, aby się ochronić. Myj ręce lub używaj środka do dezynfekcji. Zachowuj dystans społeczny i obowiązek noszenia masek. Proszę zaszczep się, aby chronić ludzi wokół ciebie” – czytamy w liście pasterskim.

