"Kościół, który słucha". Papież zainaugurował 2-letnią „drogę synodalną”

W niedzielę w Watykanie papież dokonał oficjalnej inauguracji „drogi synodalnej”, czyli dwuletniego procesu konsultacji przygotowującego do Synodu o synodalności w 2023 roku. Franciszek wezwał do „patrzenia innym w oczy i słuchania tego, co mają do powiedzenia” i stwierdził, że katolicy powinni „stać się ekspertami w sztuce spotkania”. „Nie tyle organizując wydarzenia czy teoretyzując o problemach, ile poświęcając czas na spotkanie z Panem i sobą nawzajem” – dodał.

Pielgrzymi zakochani w Ewangelii

W papieskiej Mszy Świętej transmitowanej na żywo udział wzięły 3 tysiące osób. „Czas spojrzeć innym w oczy i wysłuchać, co mają do powiedzenia, budować relacje, być wrażliwym na pytania naszych sióstr i braci, pozwolić się ubogacić różnorodnością charyzmatów, powołań i posług” – mówił papież. Inaugurację poprzedził sobotni „moment refleksji” z udziałem luminarzy watykańskiej „drogi synodalnej”, w tym kard. Mario Grecha, sekretarza generalnego Synodu Biskupów.

Papież przywołał historię bogatego młodzieńca, który spotkał Pana Jezusa i zadając mu pytania, dowiedział się, co ma czynić, aby uzyskać królestwo niebieskie. Franciszek skomentował, że pokazuje to rolę dialogu w Kościele. Wezwał uczestników, „abyśmy byli pielgrzymami zakochanymi w Ewangelii i otwarci na niespodzianki Ducha. Nie przegapmy pełnych łaski okazji zrodzonych ze spotkania, słuchania i rozeznawania. W radosnym przekonaniu, że nawet wtedy, gdy szukamy Pana, On zawsze najpierw wychodzi nam z miłością”.

Obecne przygotowania na poziomie diecezjalnym mają prowadzić do spotkania pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Czytaj też:

Synod o synodalności musi budzić niepokójCzytaj też:

Droga synodalna: Homo-związki przegłosowane. Nagłe zerwanie obradCzytaj też:

Papież Franciszek do wiernych diecezji rzymskiej: Synodalność wyraża naturę Kościoła