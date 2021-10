Hiszpania: Bezwstydny teledysk w prymasowskiej katedrze. Rektor składa rezygnację

Hiszpański raper, C. Tangana, wraz z piosenkarką Nathy Peluso nagrali teledysk do utworu Ateo (ateista), którego akcja rozgrywa się we wnętrzu katedry metropolitalnej w Toledo, będącej siedzibą prymasa Francji. W klipie obecne są sceny damsko-męskie charakterystyczne dla hip-hopowej estetyki, ponadto w jednej z nich Peluso występuje nago.

Takie użycie wnętrz katedralnych wywołało skandal wśród katolików i ostatecznie doprowadziło do złożenia przez ks. Juana Miguela Ferrer Grenesche rezygnacji z godności rektora katedry. „Dziekan wyraża prośbę o przebaczenie ze strony instytucji, we własnym imieniu i w imieniu różnych członków kapituły katedralnej, o ile ponoszą odpowiedzialność za wszystkie błędy i winy, które mogły zostać popełnione słowem, czynem i zaniedbaniem w ostatnich wydarzeniach” – czytamy we wtorkowym oświadczeniu archidiecezji Toledo.

Rektor przyjmuje krytykę, ale „lubi”, gdy towarzyszą jej „miłość i szacunek”

Jak podaje Catholic News Agency, raper zapłacił 15 tys. euro za udostępnienie świątyni do nagrań. Według deklaracji archidiecezji środki z tego typu działań trafiają na cele charytatywne.

Sam rektor katedry tłumaczył w mediach, że skandal został spowodowany przez „błędy komunikacyjne”. Jednak on sam przyznał, że podczas nagrań nie było przedstawiciela władz kościelnych, który mógłby skontrolować „rzeczy, które później wywołały u niektórych zgorszenie”. „To był błąd” – przyznał ks. Ferrer. „Przyjmuję wszelką krytykę i przyznaję, że się myliłem, ale ktoś mnie poprawia, lubię gdy jest to robione z miłością i szacunkiem” – powiedział. W katedrze odbędzie się Msza ekspiacyjna za zbezczeszczenie sakralnego charakteru miejsca, do którego doszło.

- W związku z niedawnymi wydarzeniami pragnę dodać do tej celebracji wezwanie do nawrócenia, zadośćuczynienia za grzechy i oczyszczenia, jakich wymaga ten czas łaski i wewnętrznej odnowy, a którego dokonamy w specjalnym akcie pokutnym w czasie Mszy Świętej – skomentował arcybiskup Toledo, Francisco Cerro Chaves.

