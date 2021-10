Papież Franciszek spotka się z Joe Bidenem. Biały Dom potwierdził termin

Pisaliśmy o spotkaniu Franciszka z Nancy Pelosi, do którego doszło 9 października. W czwartek Biały Dom potwierdził spotkanie w Watykanie, w którym 29 października weźmie udział Joe Biden. W przypadku nieoficjalnej audiencji udzielonej spikerce Izby Reprezentantów USA do dziś nie poznaliśmy jej dokładnego przebiegu, wiemy jedynie z przecieków z jej biura prasowego, że rozmowy dotyczyły głównie zmian klimatu, a ze zdjęć mogliśmy wywnioskować, że wizyta odbyła się w wyjątkowo kordialnej atmosferze. Jednak, uprzedzając spotkanie prezydenta Bidena z papieżem, rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, poinformowała, że tematami będą „zakończenie pandemii COVID-19, walka z kryzysem klimatycznym i troska o biednych”.

Będzie to pierwsze spotkanie papieża z Bidenem po tym, jak został on prezydentem Stanów Zjednoczonych. W roku 2016 papież udzielił audiencji Bidenowi jako wiceprezydentowi, natomiast w listopadzie roku 2020 obaj odbyli rozmowę telefoniczną, podczas której Franciszek pogratulował Joe Bidenowi wyboru na urząd. W bieżącym roku papież spotkał się również z sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem, z którym rozmawiał o Chinach i o „kryzysach humanitarnych w Libanie, Syrii, regionie Tigray w Etiopii i Wenezueli”, a amerykański polityk podziękował Franciszkowi za jego „przywództwo” w walce ze zmianami klimatycznymi.

Bidena wojna o aborcję

Jak przypomina Catholic News Agency, już po wyborze Bidena przewodniczący amerykańskiego episkopatu wyraził niepokój w związku z rozmijaniem się prezydenta-elekta z nauczaniem Kościoła. „Dał nam również powody, by wierzyć, że będzie popierał politykę, która jest sprzeczna z pewnymi podstawowymi wartościami, które są nam drogie jako katolikom. Polityka ta obejmuje: uchylenie poprawki Hyde’a i zachowanie Roe vs. Wade [chodzi o poprawkę do budżetu zakazującą finansowania aborcji z pieniędzy podatników i o precedensowy wyrok, który zalegalizował aborcję – red.]. Oba te postulaty podważają nasz nadrzędny priorytet, jakim jest eliminacja aborcji” – oświadczył wówczas abp José Gomez.

W czerwcu jedna z katolickich organizacji w USA sporządziła raport wyliczający 32 publiczne odstępstwa Joe Bidena od nauki katolickiej. Od tego momentu prezydent jeszcze bardziej postąpił we wdrażaniu radykalnej lewicowej agendy na rzecz aborcji, ideologii LGBT i socjalistycznej wizji społeczeństwa oraz wszczął ogólnorządową wojnę ze stanem Teksas, wszystkimi dostępnymi środkami próbując unieważnić tamtejsze prawo chroniące życie nienarodzone.

