Hiszpański biskup-apostata chce zawrzeć kontrakt cywilny ze swoją partnerką

Pisaliśmy we wrześniu o biskupie, który zakochał się w autorce powieści erotycznych. Historia związku bp. Xaviera Novell Gomà i Silvii Caballol wchodzi właśnie w bardziej zaawansowany etap. Jak informuje agencja ACI Prensa, duchowny złożył w urzędzie cywilnym dokumenty w celu zawarcia umowy małżeńskiej ze swoją partnerką.

Katolicka agencja przeprowadziła śledztwo w kręgach diecezjalnych, z którymi związany jest były biskup i nie znalazła dowodów na to, żeby porzucił on stan kapłański lub został z niego wydalony.

Biskup zalegalizuje związek w urzędzie cywilnym?

52-letni bp Xavier Novell kilka lat temu otrzymał w diecezji funkcję egzorcysty. Właśnie przygotowując się do tej roli spotkał o 14 lat młodszą pisarkę, z wykształcenia psycholog, która uchodziła za specjalistkę od psychologicznych aspektów działania złych duchów, u której pobierał szkolenia. Po zawiązaniu się pomiędzy nimi romansu Novell ogłosił, że ustępuje z godności biskupa ze „ściśle osobistych powodów”.

Obecnie para mieszka w miejscowości Manresa, a lokalne media informują, że były hierarcha złożył do urzędu stanu cywilnego dokumenty w związku z chęcią zawarcia kontraktu cywilnego. Sędzia pokoju wydał standardowe oświadczenie, aby „wszystkie osoby, które posiadają wiedzę o jakiejkolwiek przeszkodzie prawnej (…) wyraziły ją na piśmie lub ustnie w Sądzie w terminie piętnastu dni”.

Agencja ACI Prensa nie stwierdziła jakichkolwiek działań ze strony diecezji, która po złożeniu rezygnacji przez bp. Novell oświadczyła, że zrobił to zgodnie z zapisami prawa kanonicznego. Zarządzający opuszczoną diecezją administrator apostolski Solsony, bp Romàn Casanova, mówił o „zerwaniu wierności” i „porzuceniu ojcostwa” względem wiernych. „Pan nigdy nie opuszcza swojego ludu. Aby to przezwyciężyć, musimy żyć wspólnotą, która prowadzi nas do braterstwa i ufnej modlitwy. Musimy usłyszeć głos Pana i doświadczyć siły Jego ręki, która nie pozwala nam zginąć” – mówił po upublicznieniu decyzji bp. Xaviera Novell.

