"By wiarygodność była większa...". Prymas Polski o kryzysie Kościoła w Polsce

Podczas briefingu w pierwszym dni wizyty trzeciej grupy polskich biskupów w Watykanie arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, prymas Polski mówił o dwóch grupach spraw, z którymi biskupi przybyli do Rzymu.

Wielkie wyzwanie migracyjne

– Pierwsza grupa to wyzwania przed którymi stajemy wszyscy i które bardzo konkretnie naznaczają naszą duszpasterską odpowiedź w Polsce na te wyzwania. Pierwszą z nich jest to wielkie wyzwanie migracyjne – to co widzimy dzisiaj na wschodniej granicy Polski – i nie tylko tam – mówił, wskazukąc, iż polski Kościół bardzo mocno włączył się w pomoc dla Afgańczyków znajdujących się w obozach dla uchodźców w Polsce.

Drugą z wymienionych przez hierarchę grupą wyzwań jest ta związana z sytuacją po pandemii koronawsirusa. – Sposób w jaki papież Franciszek podpowiada nam, by nabrać odwagi do nowego duszpasterskiego wysiłku. Chodzi tutaj o nowo rozpoczęty proces synodalny – tłumaczył prymas.

Problemy polskiego Kościoła

Jako kolejny problem duchowny wskazał kwestie dotyczące kryzysu wiarygodności Kościoła w Polsce. – Chcemy poprzez jasne stawiane problemów, z którymi się zmagamy na różnych polach, znaleźć konkretną drogę by ta wiarygodność Kościoła w Polsce była większa – podkreślał arcybiskup Polak.

W skład trzeciej grupy wchodzą biskupi z: archidiecezji warszawskiej z diecezją warszawsko-praską, płocką i ordynariatem polowym; archidiecezji gnieźnieńskiej z diecezją bydgoską i włocławską, archidiecezji łódzkiej z diecezją łowicką; archidiecezji częstochowskiej z diecezją radomską i sosnowiecką oraz diecezji greckokatolickich: archidiecezji przemysko-warszawskiej, z diecezją wrocławsko-koszalińską i olsztyńsko-gdańską.

