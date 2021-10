Koniec wyróżniania ojców chrzestnych na Sycylii? Jest decyzja biskupa

Metropolita Katanii, abp Salvatore Gristina, podjął nietypową decyzję odnośnie sprawowania sakramentu chrztu w podległych mu parafiach. Przez trzy następne lata podczas obrzędu nie będą publicznie wymieniane nazwiska rodziców chrzestnych. Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na nagminne wybieranie rodziców chrzestnych nie spełniających wymogów dotyczących wiary i praktyki życia chrześcijańskiego.

Dekret arcybiskupa dotyczy również bierzmowania, ponieważ wyróżnianie chrzestnych i świadków bierzmowania stało się „obyczajem społecznym, w którym wymiar wiary jest ledwo zauważalny”.

Biskup przypomina o obowiązkach rodziców chrzestnych

Katania to drugie największe miasto na Sycylii, która już od pierwszego wieku posiada swoje biskupstwo, z sukcesją przekazaną przez samego św. Piotra. Pomimo tak długiej tradycji, jak wskazuje abp Gristina, w dzisiejszym „kontekście społeczno-kościelnym” i przy „nieregularnej sytuacji rodzinnej tak wielu osób” często kandydaci do towarzyszenia w sakramentach nie spełniają kanonicznych wymogów do spełnienia swoich ról.

„Wielowiekowa tradycja Kościoła głosi, że ojciec chrzestny lub matka chrzestna towarzyszą osobie ochrzczonej lub bierzmowanej, aby wspomagać ją w drodze wiary” – czytamy w dekrecie metropolity. Hierarcha podkreślił, że ważniejsze od samej obecności na chrzcie jest wypełnianie przez rodziców chrzestnych ich „prawdziwej funkcji kościelnej”.

Kodeks prawa kanonicznego stanowi, że rodzice chrzestni nie są konieczni przy przyjmowaniu sakramentu, podobnie jak świadkowie przy bierzmowaniu. Rodzic chrzestny ma wedle kanonu 872 „pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki”. Dlatego od kandydata do tej roli wymaga się, aby prowadził „życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić” (kanon 874, punkt 3).

