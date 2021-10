John Horvat: Nie łudźmy się, że Franciszek poruszy temat aborcji

Watykan potwierdził audiencję, której już 29 października papież Franciszek udzieli prezydentowi Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi. Spotkanie jest już teraz szeroko komentowane zarówno przez media katolickie, jak i liberalne. Część katolików wyraziła życzenie, aby papież formalnie zdyscyplinował pro-aborcyjnego polityka, który deklaruje się jako „katolik”.

W taki obrót spraw wątpi John Horvat II, katolicki pisarz, publicysta i wiceprezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności w artykule na łamach LifeSiteNews. „Wcześniejsze deklaracje obu uczestników mogą dostarczyć pewnych wskazówek, co nie wydarzy się na spotkaniu. Ponadto spotkanie Papieża 9 października z Nancy Pelosi również wskazuje na to, czego nie można się spodziewać w tym miesiącu. Z oświadczenia 81-letniej przewodniczącej Izby Reprezentantów dowiedzieliśmy się, że środowisko, migracja i prawa człowieka były tematami poruszanymi podczas jej wizyty u papieża”.

Franciszek potępia aborcję, ale faworyzuje aborcjonistów

Choć papież Franciszek zadeklarował niedawno, że uważa aborcję za morderstwo, to jednak konserwatywni komentatorzy zwracają uwagę, że konsekwentnie unika on tego tematu w kontekście konkretnych działań przewidzianych prawem kanonicznym wobec polityków, którzy uważają się za katolików i popierają zbrodnię aborcji. Taką ocenę potwierdziło spotkanie Franciszka ze wspomnianą Nancy Pelosi, która obok Joe Bidena jest jedną z czołowych zwolenniczek nieograniczonego „prawa” do zabijania dzieci nienarodzonych.

Horvat wymienia trzy tematy, które jego zdaniem z całą pewnością nie trafią do agendy spotkania 29 października w Watykanie. Są nimi aborcja, wszelkie kwestie moralne oraz ekskomunika jako możliwa forma rozwiązania skandalu realizowania radykalnie aborcyjnej agendy przez „katolika” Bidena.

Grzech aborcji nie ma znaczenia dla Watykanu

„Przez długi czas niektórzy katolicy żywili pogląd, że proaborcyjni politycy są zdezorientowanymi, nieświadomymi i źle poinformowanymi owcami, które potrzebują mnóstwa duszpasterskich «wskazówek», aby wyjaśnić im katolicką doktrynę. Następujące po sobie wizyty Nancy Pelosi i Prezydenta Bidena jasno pokażą, że nie są oni zainteresowani doktrynalnym kierownictwem Kościoła ani powrotem do owczarni” – twierdzi amerykański publicysta.

John Horvat nie ma również wątpliwości co do faktycznego (a nie deklaratywnego) stosunku papieża Franciszka do zagadnienia aborcji. „Tragicznie okaże się również to, że grzech śmiertelny aborcji nie ma znaczenia dla Watykanu. Nie będzie potępienia ani ostrej nagany ze strony papieża Franciszka w tej ważnej sprawie, pomimo doskonałej okazji” – sugeruje.

Papież: Nigdy nikogo nie ekskomunikowałem

Autor artykułu jest przekonany, że spotkanie będzie poświęcone wyłącznie zmianom klimatycznym i innym elementom świeckiej agendy zbawiania świata. „Nowa teologia ziemi najprawdopodobniej stanie się centralnym tematem spotkania”, a o ekskomunice nie padnie ani słowo, ponieważ „papież Franciszek postrzega ekskomunikę jako antyduszpasterską – z wyjątkiem pobożnych katolików mocno trzymających się Tradycji”. „Papież Franciszek sam powiedział, że nigdy nikogo nie ekskomunikował podczas swoich dziesięcioleci jako biskup. To spotkanie nie będzie stanowiło zerwania z jego odmową dyscyplinowania polityków katolickich, którzy publicznie i notorycznie gorszą wiernych swoją bezbożną pogardą dla nauczania Kościoła” – dodaje.

Horvat przewiduje, że obie wizyty proaborcyjnych polityków w Watykanie posłużą jedynie utwierdzeniu ich w przekonaniu o dobrych stosunkach ze Stolicą Apostolską i byciu „pobożnymi katolikami”. „Podobnie papież Franciszek będzie kontynuował swoją błędną politykę, faworyzując radykalną lewicę” – ocenia autor.

