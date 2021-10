Joe Biden w Watykanie. Papież w ostatniej chwili cofnął zgodę na obecność mediów

29 października to dzień budzącego szerokie kontrowersje spotkania pomiędzy papieżem Franciszkiem i prezydentem USA Joe Bidenem. Półgodzinne spotkanie ma nastąpić w południe. Zgodnie z planem podczas powitania mieli być obecni dziennikarze i kamerzyści, aby przekazać relację na żywo, co od wielu lat stanowi tradycję przy audiencjach papieży dla amerykańskich prezydentów.

Nagła zmiana decyzji pod pretekstem COVID-19

Papież Franciszek odwołał zgodę na dzień przed wydarzeniem, nie podając żadnego konkretnego powodu, a jedynie powołując się na watykańskie protokoły związane z COVID-19. Niespodziewany i wykonany w takim stylu unik wywołał skandal wśród przedstawicieli mediów.

Agencja Associated Press złożyła oficjalną skargę do Watykanu w związku z odwołaniem w ostatniej chwili transmisji na żywo. Przyłączyli się do niej watykańscy korespondencji innych mediów. Solidarność z dziennikarzami afiliowanymi przy Stolicy Apostolskiej wyraziło Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu. „Wyrażamy nasze rozczarowanie, że świat nie zobaczy na żywo relacji ze spotkania prezydenta Bidena z papieżem Franciszkiem” – powiedział prezes stowarzyszenia, Steven Portnoy.

Tradycja reporterska od 100 lat

„Reporterzy relacjonują papieskie audycje amerykańskich prezydentów od czasu, gdy Woodrow Wilson zasiadł z Benedictem XV w styczniu 1919 roku” – napisał Portnoy na Twitterze.

Dziennikarze odrzucają tłumaczenie takiej decyzji względami epidemicznymi, zwracając uwagę na działanie zgodne z obostrzeniami sanitarnymi i przyjęcie przez nich szczepionek przeciw COVID-19, co narzuca papież Franciszek pracownikom i gościom Watykanu. „Nasza w pełni zaszczepiona i zamaskowana grupa reporterów jest gotowa kontynuować tę służbę publiczną, pamiętając o własnym bezpieczeństwie, a także o przywódcach, aby zapewnić niezależną relację z pierwszego od 60 lat spotkania katolickiego prezydenta z głową Kościoła katolickiego” – kontynuował dziennikarz.

Czytaj też:

Katolicy oczekują ekskomunikowania Bidena? Jest petycja do papieża FranciszkaCzytaj też:

Nowy ambasador USA przy Watykanie. Kim jest nominat Joe Bidena?Czytaj też:

"Aborcja to morderstwo". Papież Franciszek spotkał się z farmaceutami