Kościół przeprasza Meksyk. Nowy faryzeizm w rozkwicie

Nie ma niemal miesiąca, by prasa nie informowała o kolejnym akcie skruchy czy prośbie o przebaczenie. Kościół episkopalny w Stanach Zjednoczonych przeprosił za swoje dotychczasowe stanowisko w stosunku do homoseksualistów i lesbijek; premier Australii wyraził skruchę z powodu cierpień, jakie Aborygenom zadali biali kolonizatorzy, a w jego ślady poszedł prezydent Stanów Zjednoczonych, zwracając się o przebaczenie do potomków Indian. Niektórzy przedstawiciele hierarchii katolickiej coraz częściej przepraszają za zbrodnie popełnione w przeszłości przez katolików: za ofiary inkwizycji, za palone na stosach czarownice, za ucisk zgotowany ludom Ameryki Południowej i Afryki przez białych chrześcijan. Nikogo zatem nie zdziwiło żądanie przeprosin jakie do papieża Franciszka rok temu skierował prezydent Meksyku, domagając się wyrażenia skruchy za historyczny udział Kościoła Katolickiego w kolonizacji.