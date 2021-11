Indyjski rząd ośmiela hinduistów do przemocy wobec chrześcijan

Niedawno papież Franciszek spotkał się z premierem Indii Narendrą Modim. Obaj przywódcy pozowali do zdjęć w serdecznych uściskach, a na temat notorycznych prześladowań chrześcijan nie padło ani jedno słowo. Tymczasem w Indiach, pod pretekstem tzw. prawa antykonwersyjnego, doszło do kolejnych incydentów, które dotknęły chrześcijan.

Do aktów agresji ze strony grup hinduistycznych doszło w niedzielę, a powodem do oskarżenia wspólnot chrześcijańskich o dokonywanie „przymusowych nawróceń” hinduistów był fakt, że gromadzili się oni na niedzielne nabożeństwa.

Hinduistyczna bojówka dokonuje „obywatelskiego zatrzymania”

W mieście Maratha Colony bojówkarze hinduistyczno-nacjonalistycznej organizacji Sri Ram Seny wtargnęli do miejsca, w którym odbywało się protestanckie nabożeństwo, aby oskarżyć pastora Lemy Cheriana o „nielegalną działalność”. Pod takim pozorem agresorzy zamknęli w korytarzu pastora wraz z grupą co najmniej 30 uczestników niedzielnej modlitwy i wezwali policję. Funkcjonariusze odesłali członków wspólnoty do domów.

Przywódca bojówki, która dokonała „obywatelskiego zatrzymania”, skrytykował przy tym rząd za „zaniedbanie obowiązku ukrócenia tego typu nielegalnej działalności”. Z kolei pastor Cherian odżegnał się od wymuszania na kimkolwiek nawrócenia. „Po prostu prowadziłem modlitwę z grupą zainteresowanych, jak w każdą niedzielę. Nikogo nie zmuszaliśmy do przyjazdu tutaj; po prostu praktykujemy obrzędy naszej religii” – skomentował.

Rząd i policja po stronie przestępców

Chociaż w myśl indyjskiego kodeksu karnego to hinduistyczna bojówka popełniła nielegalny czyn napadając na wspólnotę, policja stanęła po jej stronie. Jak zauważa Sajan K. George, przewodniczący Globalnej Rady Indyjskich Chrześcijan, „grupy prawicowe w stanie Karnataka czują się ośmielone propozycją przedstawioną przez rząd stanowy dotyczącą wzmocnienia prawa antykonwersyjnego”.

Do drugiego incydentu doszło w jednej z wsi w stanie Chhattisgarh. Tym razem hinduistyczni ekstremiści wzięli sobie na cel grupkę chrześcijańskich kobiet. Choć zbierały się one zgodnie ze zwyczajem w miejscu modlitwy, to również zostały posądzone o „nawracanie siłą” wyznawców hinduizmu na chrześcijaństwo. Agresorzy zaatakowali dom modlitwy, pobili kobiety i zdemolowali przybytek.

