Franciszek: Kościół posiada "uprzywilejowaną relację" z UNESCO

Franciszek, który niedawno wezwał uczestników szczytu COP26 do stworzenia „jasnej mapy drogowej” globalnej walki ze „zmianami klimatu”, znalazł również czas, by skierować przesłanie wideo z okazji 75-lecia powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

Ewangelia „najbardziej humanizujący przesłaniem”

„Z serca składam gratulacje z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania tej agencji ONZ – powiedział papież, określając UNESCO jako „uprzywilejowanego partnera Stolicy Apostolskiej we wspólnej służbie na rzecz pokoju i solidarności między narodami, integralnego rozwoju osoby ludzkiej i ochrony dziedzictwa kulturowego ludzkości”. „Kościół ma z [UNESCO] uprzywilejowaną relację” – podkreślił autor nagrania odtworzonego na uroczystej sesji 12 listopada.

- Zaprawdę, Kościół jest na służbie Ewangelii, a Ewangelia jest najbardziej humanizującym przesłaniem znanym historii; przesłaniem życia, wolności i nadziei, które zainspirowało niezliczone inicjatywy edukacyjne w każdym wieku i w każdym miejscu oraz zainspirowało rozwój naukowy i kulturowy rodziny ludzkiej – przekonywał papież Franciszek.

„Najlepsze życzenia dla UNESCO! Wszystkiego najlepszego! Niech Bóg Was błogosławi i wszystkiego najlepszego w Waszej pracy! Dziękuję Wam!” – zakończył.

UNESCO za aborcją i LGBT

Jak przypomina serwis LifeSiteNews, ochrona dziedzictwa kulturowego nie jest jedynym polem zaangażowania organizacji. Zapewne w postulat promowania „integralnego rozwoju osoby ludzkiej” wpisują się jej działania na rzecz promowania „prawa” do zabijania nienarodzonych dzieci, specjalnych przywilejów ideologii LGBT, czy choćby edukacji seksualnej, która zakłada naukę masturbacji dla 5-latków (jak głosił program UNESCO z 2010 roku).

Raport UNESCO z 2014 roku stwierdza, że powinny być podjęte „konkretne środki polityczne” w kierunku informowania dziewczynek jak i gdzie mogą dokonać aborcji oraz w kierunku uczenia dzieci tolerancji dla „osób LGBT”. W 2016 roku, w kolejnym raporcie, organizacja domagała się propagandy aborcyjnej i LGBT w „partnerstwie ze społeczeństwem obywatelskim i szerszą społecznością szkolną”, a niedawno Centrum Zasobów Zdrowia i Edukacji UNESCO opublikowało swoisty podręcznik prowadzący przez etapy aborcji i odsyłający do źródeł lewicowych narracji na temat dzieciobójstwa.

