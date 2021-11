Demon. Mówię, jak jest - fragment książki

Autor książki, katolicki teolog świecki, opisuje działania złego ducha, opierając się na zweryfikowanych faktach. Od wielu lat współpracuje z miesięcznikiem „Egzorcysta”. Przeprowadzał wywiady z polskimi egzorcystami i osobami opętanymi. Sam doświadczył wielokrotnie działania nieczystej siły. Wykazuje, że diabeł to duchowa rzeczywistość, o wiele bardziej inteligentna od człowieka, w skryty i bezwzględny sposób wpływająca na życie pojedynczych ludzi i całych narodów. (z opisu wydawcy)

Czarna msza za Polskę

W październiku 2020 r. inna sekta satanistyczna, założona w Wielkiej Brytanii międzynarodowa organizacja lucyferiańska Światowy Zakon Szatana (Global Order of Satan), opisywała czarne protesty w Polsce, odpowiednio je interpretując: „Dziś dziesiątki tysięcy polskich obywateli zablokowało ludzi chcących pójść na mszę do kościoła. Pokazali, że jeśli Kościół katolicki w Polsce chce ingerować i uciskać życie Polaków, to oni w zamian będą się bronić i uciskać religię. To piękna i najbardziej satanistyczna akcja, która jednoczy wszystkie nasze siły, aby przeciwstawić się tej przestarzałej, bajkowej ideologii. (…) Światowy Zakon Szatana wysyła wam wsparcie i przypomina, że jeśli potrzebujecie informacji na temat bezpiecznego zakończenia ciąży, możecie zwrócić się o pomoc. Chwała szatanowi!” (9).

Sekta ogłosiła też, że w geście solidarności odprawiła czarną mszę za Polskę w intencji wsparcia tych, którzy protestują na ulicach polskich miast. Uczestniczyć w niej mieli online sataniści z siedmiu krajów świata. Rytuał ten został nagrany i umieszczony na stronie internetowej Zakonu (10).

Również polscy wyznawcy tej brytyjskiej sekty (skupiający w swych szeregach ateistów, panteistów, okultystów, własnowierców i pogan) publikowali na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcia ze strajku feministek spod znaku pioruna. Widać na nich było uczestników mających za sobą wypisane hasła typu: „Chcecie piekła kobiet, my wam damy piekło” lub „Szatan skombinuje ci tabletki, potrzyma cię za rękę w trakcie aborcji, będzie z tobą”. Sataniści na swym profilu nawoływali też m.in. do niszczenia patriarchatu w imię szatana. Sami jednak – jak oficjalnie twierdzą – nie wierzą w szatana jako w realny byt ani go nie czczą. Wykorzystują go jednak jako element ich swoistej estetyki – cokolwiek by to miało znaczyć.

Myli się ten, kto bagatelizując temat, uważa, że to były tylko puste gesty, niemające odniesienia do rzeczywistości. Niezaprzeczalnym faktem jest bowiem, że zdarzały się wtargnięcia feministek do świątyń w celu zakłócenia nabożeństwa. Niszczono również sprayem krzyże, figury czy kościelne elewacje.

Oczywiście sataniści przyklaskujący wulgarnym protestom i dewastacji świątyń nie kryją „świętego” oburzenia, gdy ktoś podpali ich świątynię – a taka sytuacja miała miejsce 14 stycznia 2021 r. Ktoś oblał wówczas benzyną i podpalił ich Halloween House (Dom Halloweenowy) w amerykańskim miasteczku Poughkeepsie (w stanie Nowy Jork). Sataniści odgrażali się wówczas, że winnego spotka za to… klątwa. Dom, który spłonął, należał do jednego z prominentnych członków sekty, który rok wcześniej zmarł. W tym też miejscu sataniści co roku zbierali się, świętując Halloween (11).

Propagandowa nagonka antykościelna towarzysząca polskim protestom zbierała już swoje żniwo. Między innymi po pewnej nocnej wizycie nieproszonych gości w szczecińskim kościele pw. św. Ottona zostały tam ślady w postaci proaborcyjnych symboli i plakatów z piorunami. Okradziono też kościelne skarbony ze złożonych tam ofiar wraz z wypominkami za zmarłych. Niejednokrotnie więc w wielu miejscach Polski musieli skrzyknąć się wierni, by bronić swoich świątyń przed dewastacją. Zresztą ja sam w październiku 2020 r., w odpowiedzi na apel proboszcza, z grupą wiernych i policją pilnowaliśmy pięknie odnowionego kościoła pw. św. Pawła w Rudzie Śląskiej (dzielnica Nowy Bytom). W pobliżu świątyni gromadzili się manifestanci, wznosząc wulgarne okrzyki. Na szczęście obyło się bez ataków na kościół. Po dwóch godzinach czuwania, kiedy wszystko się uspokoiło, wróciłem do domu.

Według danych policji od 25 października 2020 r. do 2 marca 2021 r. odnotowano aż 152 ataki na kościoły. Nie wszystkie były zgłaszane, więc w skali kraju takich incydentów mogło być jeszcze więcej (12). Jest to smutne pokłosie antykatolickiej nagonki, symbolicznie przedstawionej w formie kontrowersyjnej grafiki z płonącym kościołem otoczonym przez czerwone błyskawice (symbole strajku). Zamieścili ją w mediach społecznościach aktywiści Strajku Kobiet…

Ksiądz prof. Jerzy Szymik, który był w tym czasie świadkiem wściekłych protestów, przed oblężoną przez kilkutysięczny tłum (głównie młodych kobiet) katowicką katedrą napisał: „Oglądałem dosłowną ilustrację tezy, że szatan jest knajackim przedrzeźniaczem Boga, a zło rynsztokową antytezą dobra” (13).

29 listopada 2020 r. do ogarniających niemal całą Polskę protestów w sprawie legalizacji zabijania nienarodzonych dzieci odniósł się metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, mówiąc m.in.:

„Protesty te charakteryzuje liczny udział młodzieży, wulgarny język, agresywność i niechęć do Kościoła oraz dewastowanie pomników i elewacji świątyń. Po raz pierwszy doszło też do zakłócania nabożeństw czy przerwania mszy świętej, m.in. w poznańskiej katedrze. (…) Żądanie prawa do zabijania nienarodzonego dziecka, szczególnie wtedy, gdy wiemy, że urodzi się ono niepełnosprawne, jest niegodne człowieka. Dla osób wierzących w Boga takie żądanie jest złem moralnym, jest grzechem. Tymczasem pośród protestujących są także ludzie, którzy określają się jako wierzący” (14). Chciałoby się rzec niestety…

Papież Franciszek niejednokrotnie krytycznie wypowiadał się na temat aborcji. Między innymi w wywiadzie telewizyjnym dla Canale 5 (z 2021 r.) stwierdził, że: „Problemów życiowych nie rozwiązuje się przez wynajęcie płatnego zabójcy” (15).

Z kolei podczas audiencji z okazji dorocznego Forum Włoskich Rodzin w 2018 r. papież kategorycznie stwierdził: „W zeszłym stuleciu cały świat był zgorszony tym, co robili naziści, by doprowadzić do czystości rasy. Dziś robimy to samo, tylko w białych rękawiczkach (…). Aby zapewnić sobie spokojne życie, zabija się niewinnego” (16). Szkoda, że wielu katolików nie chce słuchać głosu papieża. Chcą ten głos zakrzyczeć, zagłuszając swoje sumienie.

W bardzo ostrych, obrazowych słowach skomentował czarne protesty znany pisarz i podróżnik Wojciech Cejrowski:

„Piekło wyje i bluzga. Szatan szczeka pyskami swoich sług. Normalni ludzie, nawet wściekli, nie posługują się takim językiem. To, co słyszę na tych nocnych manifestacjach, brzmi jak wrzaski w trakcie egzorcyzmu. Pod koniec, gdy demon wie, że zaraz musi odejść” (17).

Coś w tych słowach Wojciecha Cejrowskiego jest. Jak bowiem przed wiekami pisał ojciec pustyni i mistyk Ewagriusz z Pontu (345–399): „Demon ze swej istoty jest gniewem”. Dlatego też św. Paweł radzi: „Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością” (Ef 4, 31). (...)

Powyższy tekst to fragment książki Grzegorza Felsa pt. "Demon. Mówię, jak jest" wydanej nakładem wydawnictwa Fronda.





