Papież może zmienić naszą wiarę? Spotkanie z prof. Kwasniewskim i red. Lisickim

Spotkanie jest zaplanowane na czwartek, 25 listopada 2021 r. Dyskusja odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu INX Design w Krakowie (poziom -1), ul. Starowiślna 91.Początek spotkania zaplanowano na godz. 17:00. Wstęp wolny.

"Czy papież może zmienić naszą wiarę? Tytuł zaplanowanego na czwartek 25 listopada Klubu „Polonia Christiana” prowokuje i zarazem skłania do wyrażenia szczególnej troski o losy Kościoła, targanego obecnie bezprecedensowym kryzysem. W zagrożeniu znalazła się nie tylko Msza Trydencka, ale i wiele elementarnych zasad wiary, rozmywanych albo podważanych przez liczne grupy, które chcą przekształcić Kościół" – informują organizatorzy wydarzenia.

W dyskusji udział weźmie red. nacz. tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki oraz prof. Peter Kwasniewski – amerykański filozof, a także autor książki „Powrót do katolickiego dziedzictwa. Doskonałość i ponadczasowość tradycyjnej Mszy łacińskiej”. Uznany autor przybywa specjalnie do Polski na zaproszenie wydawnictwa Key4.

Organizatorzy spotkania apelują:

"Bardzo zależy nam na Państwa obecności oraz na dotarciu z informacją o spotkaniu do możliwie dużego grona osób. Dlatego prosimy o dołączenie do utworzonego na tę okoliczność wydarzenia na Facebooku i zaproszenie Państwa przyjaciół i znajomych – kliknij TUTAJ"

