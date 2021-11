Nadużycia McCarricka i zaniechania kard. Tobina. Jest kolejny pozew ofiary przemocy seksualnej

Michael Reading, który po siedmiu latach zrezygnował z drogi kapłańskiej, wniósł pozew przeciwko byłemu kardynałowi Theodore McCarrickowi, który miał dopuścić się na nim molestowania seksualnego jeszcze, gdy poszkodowany był klerykiem w seminarium. Jest to kolejna sprawa, która wpłynęła do sądu w związku z serią nadużyć seksualnych oskarżonego, z powodu których utracił on paliusz kardynalski i został wydalony ze stanu duchownego.

Milczenie kard. Tobina

Reading wniósł pozew nie tylko przeciwko McCarrickowi, ale także przeciwko archidiecezji Newark, oskarżając jej władze o bierność w sprawach nadużyć. Powód twierdzi, że trzy lata temu informował o zajściach obecnego ordynariusza, kard. Josepha Tobina. „Wnoszę pozew głównie dlatego, że trzy lata temu napisałem również list do kardynała Tobina i archidiecezji Newark i nigdy nie usłyszałem ani słowa odpowiedzi” – tłumaczy.

- Cała sprawa jest rozczarowująca, jestem po prostu bardzo zawiedziony, że nigdy niczego nie usłyszałem i nie otrzymałem odpowiedzi od Kościoła – mówił Michael Reading w wywiadzie.

„Czuję, że odebrano mi kapłaństwo”

Mężczyzna początkowo zamierzał zeznawać anonimowo, jednak mając na uwadze możliwość ośmielenia innych ofiar nadużyć do ujawnienia dawnych przestępstw. 35 lat temu McCarrick udzielił święceń mężczyźnie, którego wcześniej miał wykorzystać seksualnie podczas grilla dla kleryków w domu na plaży należącym do byłego kardynała. Reading oskarża swojego oprawcę o przyczynienie się do zniweczenia jego powołania kapłańskiego. „Czuję, że odebrano mi kapłaństwo” – powiedział Reading w rozmowie z Washington Post w 2018 roku, kiedy po raz pierwszy publicznie wyjawił sprawę.

Wspomniany kard. Tobin podobnie zachował się w sprawie „plotek”, jakie usłyszał na temat Theodore McCarricka po przejęciu po nim diecezji. Uznał, że są one nieprawdziwe i nie wszczął postępowań diecezjalnych, aby wyjaśnić okoliczności popełnianych przestępstw. Poza kontrowersyjną rolą w rozwiązywaniu problemu nadużyć, metropolita Newark znany jest z otwartego popierania ideologii LGBT i zdecydowanego optowania za ruchem modernistycznym w łonie Kościoła. Purpurat był oskarżony przez nuncjusza apostolskiego w USA, abp. Carlo Marię Viganò, o zostanie arcybiskupem Newark „z nadania” McCarricka i o tuszowanie przypadków przemocy seksualnej.

