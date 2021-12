Kobiety będą rozdawać Komunię Świętą w polskich kościołach? Jest instrukcja KEP

Jak informuje Biuro Prasowe KEP, 12 grudnia wejdzie w życie „Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń”. Dokument stanowi adaptację motu proprio Spiritus Domini papieża Franciszka.

Zmiana papieża Franciszka w Kodeksie prawa kanonicznego

Wspomniane motu proprio wprowadza zmianę do kanonu 230 (paragraf 1) Kodeksu prawa kanonicznego w zakresie dopuszczenia osób płci żeńskiej do urzędowej posługi lektoratu i akolitatu. Zapis w zaktualizowanej wersji brzmi: „Świeccy, posiadający wiek i przymioty ustalone dekretem konferencji biskupów, mogą być na stałe przyjęci, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektora i akolity; otrzymanie tych posług nie daje im jednak prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła”.

Do posługi zostaną dopuszczone osoby, które ukończyły 25 lat, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. „Wymaga się od kandydatów i kandydatek, aby odznaczali się wzorowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa Kościołowi” – czytamy na stronie episkopatu.

Czy świeccy mogą rozdawać Komunię Świętą?

W okresie po Soborze Watykańskim II, na fali daleko idących zmian strukturalnych i liturgicznych zapoczątkowanych przez Pawła VI, zmieniła się funkcja akolitów. Dawniej akolitat był częścią formacji kapłańskiej jako jedno ze święceń niższych. Wskutek reform Pawła VI zupełnie zmieniono znaczenie akolitatu, a posoborowi świeccy akolici stali się tzw. „nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej”.

Dla tak rażącego nadużycia, jakim jest rozdawanie Komunii Świętej przez osoby świeckie (niezależnie od płci), nie ma uzasadnienia w nauce i historycznych praktykach Kościoła. Od najwcześniejszych wieków chrześcijaństwa istniało powszechne i wyrażane oficjalnie przekonanie, że Najświętsza Hostia oraz komunikanty, w których na mocy cudu przeistoczenia ukrywa się z Duszą i Ciałem Jezus Chrystus nie mogą być dotykane przez osoby świeckie, nieposiadające święceń kapłańskich. Dotyczyło to zresztą nie tylko samego Ciała Pańskiego. „Naczyń liturgicznych nie może dotykać nikt prócz osób poświęconych Panu” – pisał jeden z pierwszych papieży, św. Sykstus. Dlatego do dziś w tradycyjnej liturgii, jeżeli zdarzy się, że ministrant przygotowuje kielich, to z uszanowania dla tajemnicy Najświętszej Ofiary robi to w specjalnych rękawiczkach. Prawdę tę wyrażali Ojcowie i Doktorzy Kościoła, papieże, a także lokalne synody, aż w końcu potwierdził ją ostatecznie Święty Sobór Trydencki na podstawie odwiecznej Tradycji apostolskiej.

Czytaj też:

"Już w lutym". Franciszek znów uderzy w tradycyjne wspólnoty?Czytaj też:

Lisicki: Jesteśmy o krok od "twardej rewolucji" w KościeleCzytaj też:

Przegląd religijny: "Sto lat modernizmu", czyli skąd wziął się kryzys w Kościele?