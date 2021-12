Bp Galbas wybrany arcybiskupem koadiutorem

Wiadomość przekazał Episkopat Polski za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej. Decyzję Ojca Świętego ogłosiła w sobotę, 4 grudnia, we wspomnienie św. Barbary, patronki archidiecezji katowickiej, Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Biskup koadiutor to biskup pomocniczy z prawem następstwa na biskupa diecezjalnego. Jak podaje Kodeks Prawa Kanonicznego: "Z chwilą wakansu stolicy biskupiej, biskup koadiutor staje się od razu biskupem diecezji, dla której został ustanowiony, jeśli zgodnie z przepisami prawa objął swój urząd". Oznacza to, że z chwilą zakończenia posługi przez obecnego metropolitę katowickiego abp. Wiktora Skworca, bp Galbas zostanie jego następcą.

Biskup Galbas

Bp Adrian Galbas to dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Funkcję tę sprawował od 2020 roku.

Ksiądz biskup urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. Wstąpił do wspólnoty ojców pallotynów. Na kapłana został wyświęcony w 1994 roku. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 roku. Jako wezwanie biskupie wybrał słowa Pax Christi, czyli Pokój Chrystusa. W ramach Konferencji Episkopatu Polski został przewodniczącym Rady do spraw Apostolstwa Świeckich. Jest również członkiem Komisji do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Bp Galbas to doktor teologii duchowości. Studia ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł jego pracy to: "Duchowość komunijna Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego". Duchowny studiował także dziennikarstwo.

Zmiana w Kościele katowickim

Z prośbą o wyznaczenie arcybiskupa koadiutora zwrócił się do Stolicy Apostolskiej abp Wiktor Skworc. Miało mieć to związek z prowadzonym przez Watykan postępowaniem ws. zaniedbań dot. nadużyć seksualnych wobec małoletnich przez księży z archidiecezji.

"Serdecznie proszę wszystkich wiernych, duchownych i świeckich w dniu św. Barbary, naszej patronki, o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji arcybiskupa koadiutora Adriana Galbasa, któremu Ojciec Święty Franciszek powierzył posługiwanie Kościołowi na Ziemi Górnośląskiej. Za dar modlitwy w tej intencji i codzienne budowanie w parafiach Kościoła – Wspólnoty składam szczere Bóg zapłać i błogosławię" – przekazał w swoim oświadczeniu, umieszczonym na stronie internetowej archidiecezji katowickiej, abp Skworc.

