"To grzech ciężki i dowód dechrystianizacji". Kard. Müller o segregacji sanitarnej w kościołach

Konserwatywny niemiecki kardynał Gerhard Müller udzielił wywiadu portalowi National Catholic Register (NCR), w którym skomentował uleganie rządowym restrykcjom covidowym przez przedstawicieli Kościoła. „Zamiast jednoczyć społeczeństwo w walce z pandemią, siły polityczne, media głównego nurtu i Big Tech bezlitośnie wykorzystały tę sytuację do promowania agendy «Wielkiego Resetu», czyli myślenia totalitarnego” – ocenia rozmówca amerykańskiego portalu.

Kościół ma pilnować granic władzy doczesnej

Bohater wydanego niedawno wywiadu rzeki Prawda. Raport o stanie Kościoła odciął się od narracji rządowych i częściowo również kościelnych, wedle których przeciwnicy obecnego porządku rzeczy są „teoretykami spiskowymi” i „grzesznikami przeciwko dobroczynności”. „[Biskupi i księża] nie mogą ofiarowywać się jako dworzanie władcom tego świata i stawać się ich propagandystami” – powiedział.

- Słudzy Chrystusa w posłudze apostolskiej nie mogą ofiarowywać się jako dworzanie władcom tego świata i stawać się ich propagandystami. Według naszej katolickiej wiary papież, oprócz tego, że jest pierwszym świadkiem nadprzyrodzonego objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie, jest też najwyższym strażnikiem naturalnego prawa moralnego. Magisterium Kościoła jest zatem uprawnione i zobowiązane do wskazywania granic władzy doczesnej, która kończy się na wolności wiary i sumienia – wyjaśnia kardynał, zapytany o poparcie Watykanu i katolickiej hierarchii dla nadużywania władzy przez rządy.

Segregacja sanitarna i odmawianie sakramentów to „grzech ciężki”

Kard. Müller został również zapytany o segregację sanitarną, która została wprowadzona w części niemieckich diecezji i kościołów. „Jest to przede wszystkim sprzeczne z prawem Bożym, jeśli władze państwowe utrudniają lub wręcz zakazują dostępu do środków łaski Kościoła, tj. sakramentów Chrystusa. To, że nawet biskupi zamknęli swoje kościoły lub odmówili sakramentów osobom szukającym pomocy, jest ciężkim grzechem przeciwko danej przez Boga władzy. Jest to wstrząsający dowód na to, jak dalece sekularyzacja i dechrystianizacja myśli dotarła już do pasterzy Chrystusowej owczarni” – tłumaczy.

Purpurat przypomina, że „łaska życia wiecznego musi mieć pierwszeństwo przed dobrami doczesnymi”, dlatego w czasie epidemii „miejsca kultu i serca ludzi muszą być szeroko otwarte”, a biskupi mają bezwzględny obowiązek szafowania sakramentów, który nie może być ograniczony ukazami władzy świeckiej ani względami na zdrowie fizyczne. Jak zaznaczył rozmówca NCR, nie ma nic złego w korzystaniu z dostępnych środków zapobiegania przenoszenia choroby, jednak nigdy nie może to oznaczać ograniczenia dostępu do świętych sakramentów.

