Katolicy w Berlinie protestują przeciwko segregacji sanitarnej w kościołach

Od 27 listopada, na okres Adwentu i Bożego Narodzenia, obowiązują w archidiecezji berlińskiej nowe obostrzenia covidowe, w myśl których lokalny biskup zaprowadził restrykcyjną segregację sanitarną. Przed wejściem do świątyń sprawdzane są tzw. certyfikaty covidowe, a dla osób, które ich nie posiadają organizowane są osobne nabożeństwa – aby się na nie dostać trzeba jednak przedstawić aktualny negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Wejście do kościołów tylko z certyfikatem covidowym lub testem

Zasada 2G, zgodnie z którą tylko osoby posiadające certyfikat mogą wejść na „zwyczajne” nabożeństwa spotkała się z publicznym protestem niewielkiej grupy katolików. Około 60 wiernych, w tym rodzin, studentów i osób starszych, zorganizowało czuwanie modlitewne w katedrze św. Jadwigi.

Protestujący mieli ze sobą transparenty z napisem „Nie dla 2G: Kościół dla wszystkich”. Osoby zgromadzone w świątyni, w czasie gdy nie odbywało się w niej nabożeństwo, podjęli modlitwę i śpiewali pieśni religijne w intencji uchylenia sprzecznego z misją Kościoła ukazu metropolity Berlina, abp. Heinera Kocha.

Organizator protestów: Biskup sprzeniewierza się wierze katolickiej

Serwis LifeSiteNews dotarł do jednego z organizatorów protestu, Moritza Schołtysika. „W kolejne niedziele Adwentu spotykamy się ze świecami i lampionami, aby śpiewać hymny i odmawiać Różaniec za nieograniczony dostęp do nabożeństw w Berlinie w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia. Na naszym pierwszym i drugim czuwaniu było ponad 60 osób” – powiedział.

- W związku z tą decyzją archidiecezji niektórym wiernym odmówiono już udziału we Mszy Świętej w pierwszą niedzielę Adwentu. To katastrofalne. Według Katechizmu wierni mają prawo do sakramentów świętych. Szczególnie w czasach, gdy doświadczamy strachu, samotności i izolacji, wspólne celebrowanie Mszy Świętej jest ważniejsze niż kiedykolwiek – wyjaśnia Schołtysik.

Wierni z różnych berlińskich parafii, biorący udział w akcji protestacyjne, postrzegają decyzję abp. Kocha jako sprzeniewierzenie się nadprzyrodzonym obowiązkom Kościoła. „Rozwiązania [te] charakteryzują się chęcią podążania za duchem czasu, zamiast stosowania i obrony zasad wiary katolickiej. Gdyby biskupi i księża niemieccy robili to drugie, z pewnością znaleźliby się w opozycji do poglądów prezentowanych w mediach głównego nurtu i w polityce, ale to uczyniłoby Kościół o wiele bardziej atrakcyjnym dla tak wielu ludzi, którzy rozpaczliwie szukają w tym momencie dobrych pasterzy” – podkreśla rozmówca LifeSiteNews.

Czytaj też:

"To grzech ciężki i dowód dechrystianizacji". Kard. Müller o segregacji sanitarnej w kościołachCzytaj też:

Dr Martyka: Zamordyzm i segregacja sanitarna nie mają nic wspólnego z naukąCzytaj też:

Szczepienie "z przekonania". Benedykt XVI przyjął trzecią dawkę