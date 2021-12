Święta po hiszpańsku? Odwrócone krzyże zawisły na ulicach dwóch miast

Komercjalizacja świąt Bożego Narodzenia i oderwanie ich od porządku kalendarza liturgicznego być może jeszcze kogoś oburzają, ale na pewno już nie dziwią. Z zaskoczeniem i oburzeniem spotkała się jednak tegoroczna „świąteczna” akcja w Grenadzie i Saragossie. Na ulicach tych dwóch miast położonych w południowej i północnowschodniej Hiszpanii zawisły świecące dekoracje poprzedzające święta Bożego Narodzenia. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby krzyże na neonach nie były... odwrócone.

Na osobliwą ekspozycję zwróciła uwagę m. in. rzeczniczka partii Vox w Kongresie Deputowanych. „Chciałam przespacerować się z moim dzieckiem po ulicach Grenady, jednak tego nie zrobię, gdyż mogłoby się przestraszyć. Ulice zapełnione są odwróconymi krzyżami” – napisała Macarena Olona.

Mieszkańcy Grenady: „Precz z satanizmem!”

Za tę odwołującą się do satanistycznych symboli prowokację odpowiadają samorządy miejskie, w Grenadzie kierowany przez socjalistę Francisco Cuencę, zaś w Saragossie – Jorge Azcóna z Partii Ludowej. W ubiegły weekend w pierwszym z wymienionych miast zgromadziły się grupy protestujących, którzy żądali dymisji burzmistrza Cuenci. „Precz z satanizmem!” – wołali manifestanci.

twitter

- To oświetlenie jest dziwne. Wszystkie krzyże są odwrócone i pośrodku mają jakby literę S, symbol węża. To obraźliwe i satanistyczne, prawdziwa aberracja, do której dochodzi w okresie świat Bożego Narodzenia. Ktoś powinien dać wyjaśnienia w sprawie obrażania chrześcijan – uważa jeden z mieszkańców.

Sprawę skomentował również rzecznik partii Vox w Grenadzie, Onofre Miralles. „Uważamy, że takie oświetlenie nie reprezentuje naszej chrześcijańskiej tradycji, gdyż odwrócone krzyże i wężowe kształty wyglądają jak zaproszenie do satanizmu, co spotyka się ze sprzeciwem strony większości mieszkańców” – powiedział. Władze jak na razie nie odniosły się do skandalicznej prowokacji.

Czytaj też:

Kasprzak: Tylko zmiany prawne powstrzymają ekscesy lewicyCzytaj też:

Seks-edukacja od żłobka i gender w matematyce. Hiszpania znów szokuje