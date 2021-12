"Spikerko Pelosi, wybierz życie". 10 tys. róż i Różańców za nawrócenie aborcjonistki

Jedna z pierwszych figur w amerykańskiej polityce, spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, konsekwentnie promuje „prawo” do zabijania dzieci nienarodzonych bez ograniczeń, czego wyrazem było m. in. jej poparcie dla tzw. Ustawy o ochronie praw reprodukcyjnych kobiet. Jednocześnie Pelosi, podobnie jak Joe Biden, podaje się za katoliczkę i publicznie przystępuje do Komunii Świętej.

Do modlitwy i postu za jej nawrócenie wezwał metropolita San Francisco, abp Salvatore Cordileone. Koordynowania akcji „Róża i Różaniec dla Nancy Pelosi” podjął się amerykański Instytut Benedykta XVI. Katolicy z diecezji, do której należy Pelosi podjęli pokutę i modlitwę różańcową, a w imieniu każdej osoby, która włączyła się do inicjatywy została wysłana do Waszyngtonu jedna róża.

Każdego dnia 100 róż dla Nancy Pelosi

Jak podał Instytut, kończąca się właśnie akcja zgromadziła ponad 10 tys. róż, z których pierwsze 12 grudnia trafiły pod budynek Kongresu. „Święto Matki Bożej z Guadalupe, patronki nienarodzonych, jest odpowiednim dniem, aby wysłać deszcz róż do spikerki Pelosi. Każda z nich reprezentuje katolika modlącego się i poszczącego o nawrócenie Nancy Pelosi i przyjęcie Ewangelii Życia” – tłumaczył w swoim oświadczeniu abp Cordileone.

„To właśnie oznacza równość: każde ludzkie życie jest równie święte. Spikerko Pelosi, kochamy cię. Nie jest za późno: wybierz życie” – powiedział hierarcha. Jak podkreśla dyrektorka Instytutu Benedykta XVI, Maggie Gallagher, intencją organizatorów było, aby akcja miała charakter modlitewny, a nie wiecu politycznego. Do akcji włączyło się ponad 16 tys. osób, a organizatorzy zamierzają każdego kolejnego dnia wysyłać po 100 róż dla Nancy Pelosi.

