W świetle Ewangelii i magisterium Franciszka. Papież zakłada nową fundację

„Papież Franciszek zatwierdził utworzenie nowej fundacji promującej duchowość, sztukę, formację i dialog w okolicach Bazyliki św. Piotra, ogłosił w środę Watykan” – czytamy na stronie Catholic News Agency. Jak dodaje serwis Vatican News, głównym celem Fundacji Fratelli Tutti „będzie wspieranie działalności Fabryki św. Piotra, czyli urzędu odpowiedzialnego za zarządzanie, utrzymanie, konserwację i dekorację Bazyliki Watykańskiej. Fundacja ma poszerzyć te działania o inicjatywy kulturalne w obrębie bazyliki i kolumnady Berniniego”.

Fundacja jest inspirowana encykliką papieża Franciszka Fratelli tutti, a jej inicjatorem jest przewodniczący Fabryki św. Piotra (instytucji powołanej dla prowadzenia prac konserwatorskich i dekoracyjnych w bazylice św. Piotra) i papieski wikariusz dla Państwa Watykańskiego, kard. Mauro Gambetti.

- Z satysfakcją dowiedziałem się, że Fabryka św. Piotra razem z kilkoma wiernymi zamierzają prowadzić współpracę w szerzeniu zasad określonych w mojej ostatniej encyklice Fratelli tutti, aby zachęcić do inicjatyw związanych z duchowością, sztuką, edukacją i dialogiem ze światem wokół Bazyliki św. Piotra i w jej kolumnadzie – powiedział papież Franciszek.

Encyklika Fratelli tutti i nauczanie o „powszechnym braterstwie”

W encyklice Fratelli tutti urzędujący papież przywołuje postać św. Franciszka z Asyżu, który do swoich współbraci – wyznających wspólną wiarę i pozostających w więzach życia zakonnego – zwracał się na temat braterstwa pokonującego ramy czasu i przestrzeni. Słowa te przenosi papież na zgoła inny grunt, prowadząc narrację swojego dokumentu w kierunku idei „powszechnego braterstwa”. W encyklice Franciszek proponuje „zwrócenie uwagi na niektóre tendencje obecnego świata, które stają na przeszkodzie rozwojowi powszechnego braterstwa”.

Nie potrzeba sięgać do Fratelli tutti, by przekonać się, że ta idea jest obecne w nauczaniu obecnego namiestnika św. Piotra. „Nie możemy bać się marzyć i czynić to wspólnie, jako jedna ludzkość, jako towarzysze tej samej drogi, jako synowie i córki tej samej ziemi, która jest naszym wspólnym domem, wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi” – mówił papież Franciszek z okazji tegorocznego 107. Dnia Migranta i Uchodźcy.

Fabryka św. Piotra rozszerza swe kompetencje

W jaki sposób szerzenie powszechnego braterstwa (poprzez pokonywanie granic i zajmowanie się tematyką pandemii oraz uchodźców, o czym jest mowa we Fratelli tutti) ma łączyć się z pracami konserwatorskimi i dekoracyjnymi na rzecz zachowania świetności materialnego dziedzictwa bazyliki św. Piotra (czym zajmuje się kard. Gambetti)?

Na to pytanie odpowiadają papieskie media, wskazując na zwiększenie zakresu działań Fabryki św. Piotra. „Działania fundacji mają także promować dialog z innymi kulturami, religiami a także pomiędzy osobami wierzącymi a niewierzącymi poprzez organizację imprez, spotkań i wydarzeń w duchu dialogu społecznego i promowania sprawiedliwości. Celem fundacji będzie także promocja odpowiedzialności za środowisko poprzez ekologię integralną oraz rezygnację z kultury odrzucenia, a także przyjęcie najsłabszych i zmarginalizowanych” – czytamy w Vatican News. A to wszystko będzie odbywać się „w świetle Ewangelii i papieskiego Magisterium”, jak czytamy w komunikacie Stolicy Apostolskiej.

