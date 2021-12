USA: Rośnie liczba ataków na katolickie mienie. Powstał list do prokuratora generalnego

Organizacja CatholicVote skierowała list otwarty do prokuratora generalnego USA, Merricka Garlanda, wzywając go do podjęcia działań w obliczu wzmożonych aktów agresji wymierzonej w katolickie symbole i miejsca kultu. Od maja 2020 roku katolicki episkopat udokumentował co najmniej 114 aktów wandalizmu.

Katolicy domagają się działań od prokuratora generalnego

„Prosimy Departament Sprawiedliwości o zbadanie tych skarg i podjęcie odpowiednich działań. W minionym roku byliśmy świadkami m.in. w Kalifornii, jak w proteście przeciwko temu, co aktywiści nazwali «niewoleniem» rdzennych Amerykanów, obalono pomniki ojca Junipero Serry”. Chodzi o postać świętego ewangelizatora Kalifornii, któremu na gruncie historycznym nie udowodniono żadnych aktów wrogości bądź niesprawiedliwości względem Indian.

Incydenty, jak podkreśla przewodniczący CatholicVote Brian Burch, „wydają się być napędzane niechęcią skierowaną konkretnie do katolików”. W niektórych przypadkach aktom wandalizmu towarzyszy konkretna deklaracja ideowa ich sprawców, tak jak miało to miejsce przy demolowaniu kościołów w swoistym „odwecie” aborcjonistów za uchwalenie prawa chroniącego życie poczęte w Teksasie.

Rząd Bidena chroni mniejszości, a zapomina o większości wierzących

Jak przypomina w Burch w liście do prokuratora generalnego, „zgodnie z paragrafami 247 § 247 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, obowiązkiem Prokuratora Generalnego jest prowadzenie dochodzeń i ściganie, w razie potrzeby, osób, które wyrządzają szkody w mieniu religijnym lub uczestniczą w utrudnianiu osobom swobodnego wykonywania przekonań religijnych”.

Organizacja działająca na rzecz politycznej aktywizacji katolików zwraca uwagę na dysproporcje w egzekwowaniu prawa za administracji „katolickiego” prezydenta Joe Bidena. „Departament Sprawiedliwości zachwalał wysiłki zmierzające do ścigania przestępstw przeciwko chronionym grupom Amerykanów, w tym ze względu na rasę, pochodzenie etnicznego, orientację seksualną i pochodzenie. Jednak nie podjął żadnego znaczącego wysiłku, aby podnieść świadomość lub zająć się niepokojącym wzrostem pełnych nienawiści ataków na katolickie symbole religijne, sanktuaria, posągi i kościoły” – czytamy.

