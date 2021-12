LifeSiteNews: Nowa fundacja papieża bliższa Rewolucji Francuskiej niż katolicyzmowi

„Odniesienia do Boga, Trójcy Świętej, Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Umiłowanej Matki są całkowicie nieobecne w katalogu politycznie poprawnych «wartości» nowej fundacji, wśród których troska o środowisko i «braterstwo między wierzącymi i niewierzącymi» cieszą się najdonioślejszą pozycją” – pisze paryska korespondentka serwisu LifeSiteNews, Jeanne Smits, komentując powołanie przez Franciszka Fundacji Fratelli Tutti.

Fundacja inspirowana encykliką Fratelli tutti

Fundacja, której powstanie zatwierdził w środę urzędujący papież, ma na celu szerzenie „braterstwa i dialogu” wśród osób odwiedzających bazylikę św. Piotra w Watykanie. Inspiracją, a jednocześnie zbiorem zasad konstytutywnych dla nowej instytucji jest encyklika Franciszka Fratelli tutti, promująca ideę „powszechnego braterstwa” i traktująca o ochronie klimatu oraz epidemii koronawirusa.

Prezesem fundacji został przewodniczący Fabryki św. Piotra (instytucji powołanej dla prowadzenia prac konserwatorskich i dekoracyjnych w bazylice św. Piotra) i papieski wikariusz dla Państwa Watykańskiego, kard. Mauro Gambetti. Hierarcha ten, jak przypomina Jeanne Smits jest gorliwym wykonawcą papieskiego motu proprio Traditionis custodes, w imię którego zakazał już odprawiania Mszy Świętej Wszech Czasów we wszystkich kaplicach bazyliki św. Piotra.

Kard. Gambetti – prezes fundacji i przeciwnik tradycyjnej Mszy Świętej

Kard. Gambetti, jak z dozą ironii przyznaje dziennikarka, „z pewnością doskonale pasuje do przewodniczenia nowej Fundacji Fratelli Tutti. [Encyklika] Fratelli tutti przyniosła już owoce, takie jak relatywistyczna Deklaracja z Abu Zabi głosząca, że «różnorodność religii» była «wolą Boga w jego mądrości»”.

Autorka artykułu przytacza fragmenty statutu nowej fundacji, które wyciekły do włoskich mediów. Fundacja, której celem jest promowanie „synodalności, kultury braterstwa i dialogu”, jak stanowi jej dokument założycielski, m. in. „organizuje trasy, wydarzenia i doświadczenia promujące braterstwo i przyjaźń społeczną między Kościołami, różnymi religiami oraz między wierzącymi i niewierzącymi”, „promuje «nowe spotkania» karmione dialogiem społecznym” czy też „pielęgnuje inicjatywy mające na celu wspieranie rozwoju humanizmu braterskiego poprzez promowanie zasad wolności, równości i braterstwa”.

Papież Franciszek powtarza manifest Rewolucji Francuskiej

Jak zauważa publicystka LifeSiteNews, ostatnia z cytowanych deklaracji wprost nawiązuje do manifestu Rewolucji Francuskiej i jej podłoża ideowego nierozerwalnie związanego z koncepcjami francuskiej masonerii z przełomu XVIII i XIX wieku. Swoiście pojęte hasło „wolność, równość i braterstwo”, do którego nawiązuje fundacja papieża Franciszka, stało się pretekstem nie tylko do zaprowadzenia krwawego rewolucyjnego terroru, ale przede wszystkim do wprowadzenia nowego porządku społecznego, opartego na negacji Boga i Jego praw rządzących światem.

„Ale poza żarliwą nowomową istnieje jasny, polityczny cel, który pachnie globalistyczną duchowością i globalnym zarządzaniem” – wskazuje Smits, cytując fragmenty wywiadu, jakiego kard. Gambetti udzielił serwisowi Vatican News. Prezes Fundacji Fratelli Tutti mówił m. in. o „nowych sposobach uprawiania polityki” i aktywizacji młodzieży w kierunku działań publicznych. „Na przykład, jeśli myślimy o młodych ludziach, może to być startup w jakimś segmencie gospodarki, mobilności, klimatu i ochrony środowiska. Lub jeśli zwrócimy się do świata biznesu, łącząc ludzi, którzy pełnią role kierownicze” – wymieniał.

„To wszystko brzmi bardzo ambitnie dla Fundacji skupionej na Bazylice i Placu [św. Piotra] – a jednocześnie tak bardzo zgodnej z celami globalnej «elity», że z pewnością może liczyć na jej wsparcie” – podsumowuje autorka artykułu.

